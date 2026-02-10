El atleta Xoel Otero logra la plata en el campeonato nacional y establece su mejor marca personal con 5.201 puntos

Xoel Otero firmó este fin de semana una actuación para enmarcar al proclamarse subcampeón de España indoor de pruebas combinadas con la camiseta de la Agrupación Atlética Mazí de Vilagarcía. El atleta natural de A Illa sumó 5.201 puntos, nueva mejor marca personal, y solo cedió ante Pablo Martínez, campeón con 5.480 puntos.

El nivel de su heptatlón, disputado en Sabadell, fue tan alto que se registro se sitúa como la tercera mejor marca absoluta gallega y la segunda mejor en sub 23, listados encabezados por el dos veces olímpico, David Gómez. Otero rozó su plusmarca en 60 metros lisos (a 3 centésimas) y superó por primera vez los siete metros en longitud en una combinada. Además, mejoró marca personal en peso, así como en 60 vallas, pértiga y 1.000 metros lisos.

«Me salieron todas las pruebas muy bien, las vallas fueron clave, ahí sumé unos 900 puntos», explicó. Reconoce que peso y pértiga suelen ser su punto débil, y que en altura «no estuve a mi nivel, es una prueba en la que estoy trabajando». Con 20 años y en el atletismo desde los 8, mantiene claro el horizonte: «Quiero llegar a ser internacional, descubrir mis límites y medirme cada vez a rivales más exigentes».

Su plata abre serias opciones para disputar el Campeonato de España absoluto, previsto en Valencia a finales de mes. «Estoy muy contento; aún no está confirmado, pero hay muchas opciones», señaló, pese al pequeño susto en el isquiotibial en la pértiga.

Para el Mazí, la medalla prolonga una racha subiendo al podio en un Nacional. Xoel comenzó en triple salto y no descarta seguir compitiendo, pero su apuesta de futuro es por las combinadas (decatlón y heptatlón indoor), en las que ya fue 3º júnior en Soria y bronce con la selección gallega.