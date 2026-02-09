Un rodillo llamado Cortegada

Necesitaba el Mariscos Antón Cortegad aun encuentro que le permitiese recuperar las sensaciones de su mejor baloncesto y el TGN acabó pagando ese peaje en el duelo que se disputó ayer en el Sara Gómez. Los primeros minutos no fueron sencillos, ya que el TGN sí supo plantar cara ante un Cortegada liderado por Cris Loureiro y por Gara Jorge. Las tarraconenses aguantaron hasta unos minutos antes de que finalizase el segundo cuarto, cuando el Cortegada enganchó un parcial brutal de 16-0 que resultaría definitivo para el devenir del encuentro en los siguientes minutos y aseguraba una nueva victoria que sitúa a las vilagarcianas en la sexta posición, con los mismos triunfos que el Romakuruma Mataró, que ocupa el último puesto del play off de ascenso. Otra de las buenas sensaciones que deja el triunfo es el juego coral desplegado por el equipo, en el que están todas las jugadoras implicadas.

El encuentro comenzó igualado, especialmente en fase ofensiva de los dos equipos. Fue el Cortegada el que tomó la primera ventaja del encuentro con la aportación de Cris Loureiro (15 puntos en este cuarto) y Gara Jorge. Sin embargo, el colista no se entregaba fácilmente y mantenía la igualdad. Poco cambió la situación en el inicio del segundo cuarto, con los dos equipos convirtiendo el partido en un toma y daca constante, con un ritmo alto y con alternancias constantes en el electrónico. A falta de tan solo dos minutos, el Cortegada dio un arreón que le permitió ponerse por delante y abrir una pequeña brecha en el marcador (41-35). La ventaja parecía escueta, pero el equipo vilagarciano vio la posibilidad de seguir haciendo daño, con tiros lejanos de Gara Jorge y la aportación bajo tablero de Ezumah y Cris Loureiro. Otro triple de SanMartín y una canasta de Dámaris Rodríguez sirivieron para aromper el encuentro con un parcial de 16-0 en el que el Cortegada mostraba sus mejores momentos.

En el reinicio, el equipo local, con una gran Iversen, siguió ampliando su ventaja ante un TGN que ya no encontraba la fluidez de los dos primeros cuartos ante la mejoría defensiva vilagarciana, forjada sobre todo en el rebote defensivo. El Mariscos Antón Cortegada fue un ciclón, tanto en acciones exteriores, con triples de Gara Jorge, como en el juego interior, donde las catalanas eran incapaces de frenar el caudal ofensivo local. En el último cuarto, el Cortegada no tuvo ningún problema a la hora de mantener la ventaja ante un TGN ya entregado.