El Ribadumia tumba al San Martín y Dena y Amanecer se hunden

El Ribadumia logró este fin dse semana una victoria muy importante para mantener el liderato y acercarse a la Preferente. Los aurinegros superaron al San Martín en el derbi de O Salnés, en una primera mitad que finalizó igualada, con tantos de Hugo Abalo para los visitantes y de Eloy para los locales. En el tramo final de la segunda mitad, los aurinegros sentenciarían con tantos de Nico y Fernando Santaló. El San Martín cae hasta la séptima plaza.

Los que no levantan cabeza son el Amanecer y el Unión Dena. Los de O Grove se enfrentaban a un rival directo como era el Valiño y sucumbieron por un apretado 3-2 pese a que se pusieron por delante en la primera mitad gracias a tantos de Alexandre Ochoa e Iván Domínguez. Sin embargo, en la segunda mitad, se vinieron abajo, encajando tres tantos entre el 52 y el 69.

Noticias relacionadas

Más dura fue la derrota del Unión Dena que recibía al Campolameiro, encajando un 0-5. Los dos equipos siguen ocupando dos de los tres puestos de descenso y ven como se alejan sus rivales por la salvación.