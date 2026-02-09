Fútbol / Primera Autonómica
El Ribadumia tumba al San Martín y Dena y Amanecer se hunden
El Ribadumia logró este fin dse semana una victoria muy importante para mantener el liderato y acercarse a la Preferente. Los aurinegros superaron al San Martín en el derbi de O Salnés, en una primera mitad que finalizó igualada, con tantos de Hugo Abalo para los visitantes y de Eloy para los locales. En el tramo final de la segunda mitad, los aurinegros sentenciarían con tantos de Nico y Fernando Santaló. El San Martín cae hasta la séptima plaza.
Los que no levantan cabeza son el Amanecer y el Unión Dena. Los de O Grove se enfrentaban a un rival directo como era el Valiño y sucumbieron por un apretado 3-2 pese a que se pusieron por delante en la primera mitad gracias a tantos de Alexandre Ochoa e Iván Domínguez. Sin embargo, en la segunda mitad, se vinieron abajo, encajando tres tantos entre el 52 y el 69.
Más dura fue la derrota del Unión Dena que recibía al Campolameiro, encajando un 0-5. Los dos equipos siguen ocupando dos de los tres puestos de descenso y ven como se alejan sus rivales por la salvación.
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad