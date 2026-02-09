La felicidad del descuento

El Arosa le está cogiendo el gusto a llevarse los encuentros en el descuento. Lo ha hecho así en tres de los cuatro partidos en los que ha conseguido la victoria en este 2026, lo que le ha permitido situarse en la segunda plaza e ir aprovechando el tropiezo de sus rivales. Es cierto que el Compostela tiene un partido aplazado, pero los de Gonza Fernández ya ven a su rival a tan solo tres puntos. En esta ocasión, el tanto decisivo llegó en el 93 y lo anotó Álex Rey tras ingresar al campo unos minutos antes, un tanto que mejora todavía más el optimismo con el que el Arosa vive en este 2026, donde ha sumado todos los puntos que ha tenido en juego.

El encuentro comenzó de la mejor forma posible para los arlequinados, al aprovechar Marcos Remeseiro una falta en la frontal del área y colocarla lejos del alcance de Mateo Suárez. El tanto no amilanó a los locales, que asumieron el control del encuentro y comenzaron a rondar con peligro el área de Chema. El meta arlequinado tuvo que hacer una buena estirada en un disparo de Mateo. Conscientes de que dejar el control al Polvorín era muy peligroso, los arlequinados dieron un paso al frente y el juego pasó a convertirse en una lucha titánica por hacerse con el centro del campo. Los arlequinados rozaron el gol en un disparo de Torrado, pero lo que llegó fue el tanto local en una buena jugada de los lucenses que culminó Mateo Deán tras un gran pase de Sergio Dacal.

A pesar del tanto, los de Gonza Fernández siguieron su plan establecido y eso estuvo cerca de favorecerles antes del descanso en un disparo de Lombao, tras robar el balón cerca del área contraria, que se fue fuera por muy poco. Chema evitó que fuese el Polvorín el que se fuese en ventaja al meter una buena mano a un cabezazo de Antón.

La reanudación dejó a un Lugo manteniendo el ritmo alto de los 45 minutos anteriores mientras el Arosa sufría sus peores momentos del partido, con muchas imprecisiones y con agobio para sacarse los ataques de los locales de encima. Poco a poco, los de Gonza Fernández fueron asentándose sobre el césped y comenzaron a superar la asfixiante presión del Polvorín gracias a los cambios de sistema y de jugadores que introdujo el técnico visitante. Dacal tuvo la posibilidad de marcar, pero su disparo se acabó escapando fuera de los tres palos.

Con todo por decidir, llegaron los minutos de descuento, con un Arosa que no se conformaba con un único punto. Ese tanto que serviría para afianzar a los arlequinados llegó cuando ya pasaban tres minutos del tiempo reglamentario en un centro desde la derecha de Torrado que controló en el segundo palo Álex Rey y, con una gran frialdad, definió ante varios rivales sin que ninguno pudiese impedirlo.

El pitido final desató la alegría y la felicidad entre los jugadores y la parroquia arlequinada desplazada hasta Lugo ya que estos tres puntos permiten que el Arosa enganche su mejor racha positiva de esta temporada, cuatro triunfos consecutivos. Además, los arlequinados pueden presumir de que llevan un 2026 espectacular tras superar a Gran Peña, Céltiga, Silva y Polvorín ahora, sumando un punto con el Cambados en el primer duelo de este año.

El próximo duelo de los arlequinados será el próximo fin de semana y en él se medirán al Alondras, otro de los equipos que lucha por llegar a la zona de play off de ascenso y que buscará en A Lomba dar la sorpresa para seguir enganchado en ese objetivo que cuenta con muchos aspirantes.

"Hubo que romperse la cabeza"

El técnico del Arosa se mostraba ayer muy satisfecho con el resultado, un triunfo que les permite abrir una pequeña brecha con los perseguidores y acercarse al Compostela, pero reconocía que «el partido, para los entrenadores, fue de rompernos la cabeza, por lo menos para mi, porque ellos manejan mucho ataque posicional y te buscan las cosquillas. Creo que estuvimos muy bien, me voy contento con el trabajo defensivo. Tenemos que mejorar en los últimos metros a la hora de finalizar las transiciones, aunque creo que tuvimos el premio en la última jugada que fue muy buena, con la implicación de Iñaki para recuperar ese balón, el centro de Torrado y el gol de Álex de mucha calidad».

Gonza no quiere hacer castillos en el aire e insiste en que . «Aún queda mucho. Estamos en una buena dinámica, en un buen momento de forma y confianza, recuperando jugadores, y eso nos está dando mucho. Hay que seguir y pensar ya en el próximo partido contra el Alondras en casa».