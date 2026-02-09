Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol / División de Honor Juvenil

Empate agridulce para el Arosa

El Arosa no pudo sumar los tres puntos en Gijón.

El Arosa no pudo sumar los tres puntos en Gijón. / Noé Parga

R. A.

Vilagarcía

El Arosa regresó este fin de semana de Asturias con un sabor agridulce en la boca, tras conseguir un punto en su visita a uno de los equipos más destacados de la categoría, el TSK Roces.

Los arlequinados ofrecieron un buen juego contra un rival muy complicado y consiguieron lo que parecía más difícil, adelantarse en el marcador en el minuto 80 con un tanto de Yeray Arosa. Sin embargo, no supieron aguantar el resultado y veían como les empataban antes del final.

