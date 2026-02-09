Fútbol / División de Honor Juvenil
Empate agridulce para el Arosa
Vilagarcía
El Arosa regresó este fin de semana de Asturias con un sabor agridulce en la boca, tras conseguir un punto en su visita a uno de los equipos más destacados de la categoría, el TSK Roces.
Los arlequinados ofrecieron un buen juego contra un rival muy complicado y consiguieron lo que parecía más difícil, adelantarse en el marcador en el minuto 80 con un tanto de Yeray Arosa. Sin embargo, no supieron aguantar el resultado y veían como les empataban antes del final.
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad