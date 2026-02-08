El Sigaltec se queda sin opciones en Marín

No pudo ser. El Sigaltec sumó ayer otra derrota ante el poderoso Marín Peixegalego, al que fue capaz de resistir en el primer cuarto, antes de que la rotación local se hiciese con el encuentro y se llevase por delante las esperanzas vilagarcianas de sacar algo positivo de una plaza tan complicada.

El Sigaltec tuvo una puesta en escena muy positiva, frenando las acciones del Marín Peixegalego en el plano defensivo y poniéndose por delante en el marcador. El encuentro se igualó en un pulso entre ambos equipos por llevar el pso del mismo. Sin embargo, todo cambió en el inicio del segundo cuarto. La máquina del Marín Peixegalego comenzó a funcionar. Un parcial de 9-0 (32-21) hizo mucho daño a los vilagarcianos, que vieron como los locales se marchaban en el marcador, con Van Wijk liderando la brecha de puntos que se abrió en esos primeros minutos.

Noticias relacionadas

Luis Gabín trató de cortar la sangría con un tiempo muerto, pero no lo consiguió, viendo como la distancia se iba más allá de los diez puntos para los marinenses. Al regreso de los vestuarios, la dinámica de juego continúo siendo la misma, un Marín mostrando los motivos por los que va de líder, dominaba todas las facetas, atrapando todos los rebotes y anotando prácticamente en todas sus jugadas. El Sigaltec resistía de la mano de Pablo Fernández y Óscar Castaño, pero la distancia comenzaba a rondar los veinte puntos. La dinámica no cambió en el último cuarto, con un Marín Peixegalego centrado en cerrar cuanto antes el partido y evitar problemas de última hora ante un Sigaltec que consiguió igualar el juego, pero con escasos réditos en el marcador.