Oportunidad de redención para el Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada se enfrenta hoy, a partir de las 12.30 horas, al colista de la categoría el TGN Basquet, en una ocasión de redimirse de la racha negativa que ha acumulado en las dos últimas semanas y para conseguir una victoria que le acerque a la zona de play off. El equipo catalán llega al encuentro en Fontecarmoa con tan solo dos victorias en su casillero después de quince encuentros y tras acumular tres derrotas consecutivas. Paradójicamente, son un equipo que muestra algunas de sus mejores armas en el plano defensivo, ya que se encuentran entre los entre los equipos que menos puntos ha recibido, y suele competir en todos los partidos.

Lo saben las vilagarcianas que en el encuentro de la primera vuelta, consiguieron el triunfo por un apretado 54-58, partido en el que la mejor jugadora de las catalanas, Madison Gobeil, anotó 18 puntos y capturó 9 rebotes, unas cifras que no fueron suficientes para contrarrestar la aportación de Cris Loureiro, que anotó 23 puntos en ese encuentro.

Noticias relacionadas

Por su parte, las vilagarcianas llegan al encuentro después de dos derrotas dolorosas, especialmente la sufrida en León, donde se enfrentaban a un rival directo por clasificarse para el play off de ascenso, por lo que el triunfo hoy puede ser un punto de inflexión que ayude al equipos a ir hacia arriba en la tabla.