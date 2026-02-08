El Arosa busca su cuarto triunfo consecutivo

El Arosa viaja hoy a Lugo para medirse al Polvorín en el campo de A Cheda. El encuentro comenzará a las 12.30 horas pendiente de la meteorología y de cómo esta puede llegar a afectar el desarrollo de un encuentro sobre un césped artificial como ese. Gonzalo Fernández, técnico del Arosa, apuntaba ayer que «si se trata de un día normal, es un campo en el que se puede jugar, aunque irá el balón rápido, pero si está con mucha lluvia y se encharca, tendremos que adaptarnos rápido».

El equipo arlequinado parte con un único objetivo, el de sumar su cuarto triunfo consecutivo en un iincio de 2026 que le ha permitido recuperarse de las dudas que dejó el equipo cuando expiraba 2025. No será sencillo, algo que reconoce Gonza, que alaba al Lugo B, equipo que considera que cuenta «con un gran nivel individual, con gente joven que aporta energía y que, con balón, pueden someterte y llevarte a situaciones que son muy complejas a la hora de defender». Gonza insiste en que sus pupilos deberán saltar al césped de A Cheda «concentrados en esos aspectos, centrados en tener el balón y saber a donde lo queremos llevar para sumar el cuarto triunfo consecutivo».

El técnico arlequinado se aferra a la racha positiva, un situación que «queremos aprovechar porque somos conscientes de que esto es muy largo y hay que estar bien cada fin de semana si queremos ganar». En la convocatoria, Gonza recupera a Iñaki Martínez tras haber superado sus problemas físicos, mientras que Martín Diz regresa a la convocatoria tras recuperarse de su larga lesión. Gonza también habló de la nueva incorporación, Tomás Susavila, al que definió como «un jugador con energía, que a nivel defensivo aporta mucho y gana muchos duelos, es un jugador con recorrido, con ida y vuelta y que cumple el perfil de lo que estábamos buscando».

Noticias relacionadas

Insiste Gonza en la necesidad de mejorar algunas cuestiones para seguir creciendo como equipo y cuerpo técnico, tanto en defensa, donde se consiguió la semana pasada mantener la puerta a cero, como ofensivas, cerrando antes los encuentros.