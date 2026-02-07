El temporal aplaza el inicio de la Liga Galega en Vilaxoán

Las malas condiciones meteorológicas que se prevén para hoy en la ría de Arousa han llevado a la Xunta a activar la alerta naranja por fenómenos costeros (oleaje y vientos), suspendiéndose cualquier tipo de actividad deportiva que se celebre en el mar. Es el caso de la Liga Galega de Bateles que se iba a iniciar hoy en Vilagarcía con la disputa de la Bandeira Porto de Vilagarcía. La cita este fin de semana era doble y, salvo que se emita otra nueva alerta, se mantendrá la prueba de mañana.