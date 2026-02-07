Remo
El temporal aplaza el inicio de la Liga Galega en Vilaxoán
Vilagarcía
Las malas condiciones meteorológicas que se prevén para hoy en la ría de Arousa han llevado a la Xunta a activar la alerta naranja por fenómenos costeros (oleaje y vientos), suspendiéndose cualquier tipo de actividad deportiva que se celebre en el mar. Es el caso de la Liga Galega de Bateles que se iba a iniciar hoy en Vilagarcía con la disputa de la Bandeira Porto de Vilagarcía. La cita este fin de semana era doble y, salvo que se emita otra nueva alerta, se mantendrá la prueba de mañana.
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»