Un reencuentro en Burgáns tres décadas después

El césped de Burgáns reeditará esta tarde un duelo histórico que no se celebra desde hace 35 años, un Cambados-Compostela. Los dos equipos se presentan en el duelo con el objetivo de sumar los tres puntos, aunque por motivos diferentes. Mientras los amarillos tratan de escapar de la zona de descenso, el Compostela quiere consolidar, todavía más, esa primera posición de la que disfruta desde el inicio de la campaña, aunque en las últimas semanas ha visto como se reducía la distancia con sus perseguidores tras tropezar en O Barco y empatar con el Boiro. Pénjamo acude al encuentro con la duda de Tiko, que arrastra molestias y con el gran objetivo de sumar tres puntos en Burgáns, donde se le resisten las victorias a los amarillos esta campaña.

En el duelo, también habrá un momento para la emotividad. Será en el descanso, cuando se homenajee a los jugadores de los noventa del Cambados que jugaron contra el Compostela. El encuentro comenzará a las 17.00 horas.

Quince minutos antes comenzará a rodar el balón en el Salvador Otero, donde el Céltiga recibirá la visita de un Estradense que trata de engancharse a los equipos que luchan por el play off de ascenso, una lucha en la que también se encuentra el Céltiga pese a sus tropiezos de este inicio de año.

Los isleños afrontan el duelo con un buen número de bajas (Martín, Dani Prada, Hugo y Marcelo) y varios tocados (Pedro Delgado, Álex Rodríguez y Marcos Blanco. La buena noticia en ese sentido para Luis Carro es la incorporación de Diego Covelo, que puede aportar por la banda izquierda.