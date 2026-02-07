Partido clave para Os Ingleses en Pontevedra

Os Ingleses disputa hoy un partido clave para esta segunda fase de la liga ante el Pontevedra RC. Será a partir de las 15.30 horas en Monteporreiro y, tras este encuentro, solo le quedará por medirse a los dos grandes favoritos: Vigo y CRAT. Los vilagarcianos afrontan el encuentro con cinco o seis bajas importantes pero con garantías de un buen 15. David Lema advertía ayer del peligro de un rival que ha cambiado mucho y que está muy bien trabajado, «con mucho dinamismo y juventud en sus filas».