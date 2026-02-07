Baloncesto
En busca de sorprender al líder en su casa
El Sigaltec regresa esta tarde (20.00 horas) a la competición con un duro escollo en el camino, la visita al líder de la competición, el Marín Peixegalego. El rival de los vilagarcianos llegará al encuentro con la mejor racha positiva del grupo, ocho victorias que ha conseguido catapultarle a lo más alto de la clasificación, con una victoria sobre otro de los grandes favoritos, el Xiria de Carballo. En la primera vuelta, los marinenses fueron una apisonadora en Fontecarmoa, llevándose el encuentro por 58-86, mostrando un gran caudal ofensivo, especialmente, de la mano de Miguel Souto, que anotó 19 puntos en ese encuentro. Sin embargo, los vilagarcianos han sido capaces de mostrar su mejor juego contra alguno de los favoritos, algo que tratarán de conseguir hoy.
