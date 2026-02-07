El Asmubal recibe al Gijón con el objetivo de la quinta plaza

El Inelsa Solar recibe esta noche en Coirón al Balonmano Gijón a las 20,30 horas, un partido clave para tener chance a pelear la quinta plaza. Y es que la meañesas, sextas con 17 puntos, aspiran a sacar partido del derbi madrileño ente el Getasur, que es cuarto, y el Sanse, quinto, con 21 puntos.

El equipo gijonés llega asentado en la zona media, octavo, con 14 puntos. El precedente de la primera vuelta es adverso, por cuanto las meañesas cayeran en feudo asturiano por 30-26 en un partido para olvidar, donde mismo fueron perdiendo por 8 goles y que lograron maquillar al final. Cierto que apenas nada queda de aquel titubeante Asmubal de inicios de liga.

La clave, superar las bajas de su artillera Laura Miniño por lesión, y las de Nicole Luz y Ra-quel Muñiz. Miniño tiene ya el alta médica, pero Juan Costas, la reservará y no precipitará su regreso. La alternativa será tirar del protagonismo que deberán asumir la juveniles, y que respondieron bien el pasado fin de semana en tierras canarias. En cuanto al juego, preocupa la defensa asturiana que es uno de sus fuertes, un equipo que promedia 27 goles en contra, como las meañesas, pero a las que les cuesta más ir a tanteadores altos. En la anotación, atención sobremanera a Marta Durán que es su mejora artillera, catorceava del ranking liguero, si bien el asturiano tiene su fuerte en la anotación más coral, que se reparte más entre el plantel.

En Primera Autonómica, O Grove Paraíso Rasoeiro recibe mañana domingo a los vigueses del Seis do Nadal (12:30, Novo Monte da Vila). Una liga con un Rasu en renovación a la búsqueda de una identidad que no llega. El partido se antoja muy complicado, ante un Seis do Nadal que, aunque sex-to, llega avalado por su poderío anotador, no en vano es, junto con el líder Artai, el equipo que mate-rializa más goles en liga (33 por partidos), amparado en el poderío de la tripla conformado por Alber-to Bao, Adrián Leirós y Reveriano Soutullo.