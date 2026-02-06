Andaina Solidaria
Meaño celebra el homenaje a la «Polilla» Ana Vicente
Mañana sábado, Meaño acoge la «I Carreira y Andaina Solidaria Polilla Ana Vicente», iniciativa solidaria que con la Asociación Española contra el Cáncer y que organiza Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, conocida cariñosamente como «Os Polillas».
En total, 223 inscritos para esta prueba que tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana con salida y meta en la Praza do Concello. A esa hora partirá la carrera a pie sobre un circuito de 10 kilómetros, en el que participan mayores de 16 años. El pelotón partirá de la carretera contigua a la plaza, bajando hacia A Canle y Río da Vila y, a través del paraje de Liñares y por pistas secundarias, entrará en Lores subiendo hasta el mirador de la ermita de San Benito.
Desde de ahí, subida por Freixeiro para dirigirse hacia Axís, y entrar así en la vecina parroquia de Simes. En esta localidad tocará ascender a su mirador en la zona de monte. Luego, el recorrido continuará por tramo forestal y, al cabo, bajar por el paraje de Catadoiro en dirección al campo de fútbol de A Toxa, seguir el vial hasta Trubisquido, y regresar a la Praza do Concello, completando así el circuito fijado por la organización. Cabe destacar que la carrera no tiene carácter competitivo.
Ha sido la caminata la que ha registrado el mayor número de inscripciones de esta iniciativa, por cuanto en ella participarán 140 personas. En su caso, la salida a las 11.15 horas y el recorrido de 5 kilómetros, es el mismo que el de la «andaina» de la Carreira Popular de Meaño. Eso sí, en la modalidad de «pitufos» no se registró inscripción.
Con esta iniciativa, la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, rinde homenaje a Ana Vicente, la primera «polilla» en entrar en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro y que falleció en 2024 a causa de esta enfermedad.
