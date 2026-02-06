Remo
La Liga Gallega Sur arranca en Vilaxoán con doble cita con permiso del tiempo
La Bandera Porto de Vilagarcía alcanza mañana su decimooctava edición n El domingo será la Bandera Conservas Orbe n Habrá más de 500 participantes
El remo vuelve a tomar el pulso en la ría de Arousa con doble cita en Vilaxoán. El Club de Remo Vilaxoán abre este fin de semana la Liga Galega Sur de bateles con dos regatas consecutivas en aguas arousanas. Mañana sábado, desde las 10.30 horas, se celebrará la Bandera Porto de Vilagarcía, que alcanza su XVIII edición, y el domingo, a la misma hora, llegará la I Bandera Conservas Orbe.
Ambas competiciones, presentadas en la Autoridad Portuaria, reunirán a cerca de medio millar de deportistas de trece clubes de la provincia, con alrededor de un centenar de embarcaciones en liza desde categorías alevín hasta sénior, pasando por infantil, cadete y júnior, en masculino y femenino.
Las pruebas en Vilaxoán adquieren un valor especial tras el contratiempo sufrido por el calendario hace dos semanas, cuando las dos primeras regatas previstas en Chapela tuvieron que suspenderse por la alerta meteorológica. A partir de aquí, la competición se desplegará en los dos próximos meses con paradas en Vigo, A Guarda, Bueu, Cangas, O Grove (dos jornadas), Moaña (dos), Domaio y, como cierre de esta fase, Meira, donde el 22 de marzo se disputarán las finales de la III Liga Galega de Bateis Xunta de Galicia.
El presidente del Remo Vilaxoán, Gelo Tarrío, admite que las últimas semanas no han sido sencillas para los deportes náuticos por la sucesión de temporales y avisos preventivos. En este contexto, destaca la aprobación de un nuevo protocolo de alertas meteorológicas adaptado a cada disciplina y a los campos de regata resguardados en las rías. En el caso del remo, se consideran condiciones desfavorables vientos por encima de 22 nudos, olas de 1,5 metros y visibilidad inferior a una milla náutica. «Este protocolo adaptado permite que pueda desarrollarse la actividad deportiva», señala, recordando que no es comparable la incidencia del mar abierto con la del interior de la ría.
Con previsiones más favorables para el fin de semana, el club anfitrión pondrá en el agua trece bateles. La organización movilizará a más de un millar de personas entre remeros y acompañantes.
