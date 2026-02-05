El Campeonato de Galicia de BTT en Vilagarcía reunirá a 350 ciclistas y ofrecerá fiesta con 500 kilos de callos

El próximo 15 de febrero, Vilagarcía se convertirá en capital del BTT con la celebración del Campeonato de Galicia en la modalidad de tres horas de resistencia, una prueba que tendrá como escenario Castroagudín y que aspira a completar el cupo máximo: 350 ciclistas de montaña. La competición se estructurará en 20 categorías, 14 individuales y seis por parejas, con un circuito de seis kilómetros diseñado en el monte Xiabre, en las inmediaciones del embalse.

La presentación oficial, celebrada en el Concello, reunió a representantes institucionales, patrocinadores públicos y privados, y a la Federación Galega de Ciclismo, además de padrinos vinculados al deporte y la divulgación como Gustavo César Veloso, Samuel Blanco, David Amor o Andrés Taboada. El alcalde, Alberto Varela, definió la cita como «un nuevo servicio de Arousa Bike a la ciudad» y remarcó que «somos la ciudad del deporte, no solo de los más populares sino de los que tienen menos seguidores».

Desde el club anfitrión, el presidente David Janza agradeció el respaldo del Concello y de los patrocinadores, recordando que se trata de «la tercera prueba de este estilo» que impulsan. Detalló que habrá avituallamientos y recordó que la inscripción se cierra el próximo miércoles. «El máximo es 350», insistió, subrayando que, al ser campeonato oficial, «hay que tener licencia para competir».

La jornada se vivirá con epicentro en la antigua escuela unitaria de Castroagudín, donde se concentrarán la entrega de dorsales, la salida, la meta y la clausura. Pero el evento quiere ir más allá del cronómetro. La prueba culminará con una fiesta final en la que se prevé servir más de 500 kilos de callos, además de dulces, vino y conservas. El cocinero Xoanqui Ameixeiras agradeció la aportación de la Cofradía de Carril por el material necesario y avanzó el reto: «Haremos cinco tarteras de 100 kilos cada una». Algo «inviable» sin Rubén García, añadió.

La prueba tendrá un carácter deportivo y festivo a partes iguales. / Iñaki Abella

También se puso el foco en la vertiente solidaria y social. La participación de Con Eles será clave: sus usuarios diseñaron el dibujo que lucirán las camisetas para los participantes. Nacho Rey subrayó que son «los invitados especiales» y celebró la oportunidad de «visibilizar a las personas con discapacidad», anunciando además que 31 usuarios de la entidad «van a ser apadrinados» por la prueba.

En el apartado institucional, Guillermo Reinaldo Barcia destacó «la tranquilidad» que transmite la implicación del club y la «oportunidad de mezclar deporte y fiesta», augurando un éxito de participación y ambiente. Veloso, por su parte, sintetizó el espíritu del campeonato: «El club es el organizador, pero es la suma de muchos pequeños esfuerzos», con mención expresa a los patrocinadores y al trabajo «de meses» en el monte preparando el circuito, que permitirá acoger a numeroso público alrededor del trazado.

El cierre llegó con Juan Carlos Muñiz, que agradeció la labor de Arousa Bike BTT y avanzó un detalle simbólico: los campeones estrenarán el nuevo maillot de la Federación, en una de las jornadas señaladas del calendario gallego del BTT. n