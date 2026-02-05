Álex César logra la plata en el Campeonato Gallego de lanzamientos largos, preparándose para el Nacional Sub-20

El Campeonato Gallego absoluto de lanzamientos largos se celebró en Santiago en una jornada áspera en lo meteorológico, con lluvia y viento, que dejó a los atletas con pocas opciones de que las marcas fuesen las mejores. Aun así, el Mazí de Vilagarcía presentó a dos especialistas en jabalina, Álex César y Lara Costa, y ambos supieron competir en un escenario tan incómodo como exigente, donde la prioridad era mantener la técnica y minimizar errores en cada intento.

Álex César se colgó la medalla de plata con un mejor lanzamiento de 52,08 metros, solo superado por Jonathan Correa, vencedor con 55,75 metros. El subcampeonato llega en un momento clave: el atleta está enfocado en el Campeonato de España Sub-20, en su primer año en la categoría y ya con jabalina de 800 gramos. La cita nacional se disputará en Castellón del 20 al 23 de febrero, y estas competiciones previas son el termómetro perfecto para ajustar detalles, coger ritmo y afinar la puesta a punto.

Por su parte, Lara Costa también logró exprimir un día adverso y firmó una fantástica sexta posición con 26,20 metros, cerca de su mejor registro de la temporada y a un paso de su marca personal. En Santiago, donde el clima invitaba más a resistir que a lucirse, ambos atletas dejaron una imagen de regularidad, carácter y ambición, con un balance que refuerza el trabajo de invierno y marca el camino de las próximas semanas. n