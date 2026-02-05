Aíto García Reneses, ponente de lujo en el CIFP Fontecarmoa

Los alumnos del ciclo medio y superior de técnico deportivo en baloncesto, formación que se imparte en el CIFP Fontecarmoa de Vilagarcía, cuentan hoy con el privilegio de contar con un ponente de excepción gracias a la visita de Aíto García Reneses.

El entrenador más laureado del baloncesto español, y el que más partidos ha dirigido en la Liga ACB, estará a partir de las 10.00 de la mañana en el pabellón anexo de Fontecarmoa para infundir sabiduría. El desarrollo de su charla práctica se centrará en la enseñanza del juego por conceptos, algo que le ha caracterizado en sus más de cuarenta años en los mejores banquillos de España, asi como de la selección nacional, con la que fue plata olímpica en Pekín 2008 discutiéndole el oro a Estados Unidos, como en su paso por Alemania en las filas del Alba Berlín.

Tras la ponencia en el pabellón, a las 12.30 horas comenzará un foro en la biblioteca del CIFP Fontecarmoa abierto a todas las personas que quieran participar y disfrutar de la presencia de uno de los nombres propios del deporte español.

La presencia de Aíto García Reneses en Vilagarcía se ha hecho habitual en los últimos años. Su identificación con la formación y su participación en torneos EncestaRías han sido los motivos.