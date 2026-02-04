BALONMANO | 1ª Autonómica
El Rasoeiro cede en Bueu en el tramo decisivo (30-24)
El Paraíso do Marisco Rasoeiro cayó en Bueu en un partido que peleó y en el que cedió en el tramo final, llegando incluso a contar con ventajas en el transcurso de la primera parte
Tras el descanso, la iniciativa fue más del Bueu, si bien con el Rasu peleando el choque (20-21). Pero ahí, como en la primera parte, otro parcial de los locales de 10-1 llevó el marcador a un 30-22 irreversible.
Ficha del partido:
30-24
Bueu - Rasoeiro
BUEU: Moldes (2); Roberto (2), Martín (1), Argibay, Munín (2), Gael, Latas (7), Cadilla (5), Costas, Couto (2), Marcos (4), Iván, Raúl, Torres, Diego (5) y Piñeiro.
RASOEIRO: BB Kike y Meis; Gondar (1), Brais (1), Sergio (2), Xabier (5), Feijóo, Domato (3), Domínguez (4), Mateo (2), Aarón (3), Yago (2), y Blanco (1).
MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 7-9; 13-13; 23-20; 30-24.
En Segunda, el Asmubal Meaño cayó en Pontedeume por 32-24. Ya a los diez minutos, el Pontedeume, que peleaba por sellar su tercera plaza, se fue al descanso con un 18-13. La segunda parte sobró, con un Asmubal, entregado y que sufría a un Cesar Filgueira, autor de 11 goles.
Eso sí, favor para los meañeses el que le hizo el Arousa que, en Carril, derrotaba al Narón (31-28), equipo que le discute la cuarta plaza al Asmubal para jugar la segunda fase por el ascenso. Un partido de dominio de los de Javi Luengo en la primera parte, que luego se igualó en la segunda y que se decantó en los últimos diez minutos. Merced a ello, el Asmubal se encomienda a la última jornada en que recibe al líder Arteixo.
