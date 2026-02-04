Piragüismo | Kayak y Canoa
El Náutico Pontecesures logra podios en varias categorías en la primera cita del calendario autonómico
El barco cesureño se impuso en infantil femenino en el embalse de Castrelo do Miño
El embalse de Castrelo de Miño fue escenario del Campeonato Gallego Xunta de Galicia de K4 y C4 sobre 3.000 metros, primera cita puntuable del calendario autonómico de piragüismo de la temporada 2026. La competición reunió a más de 600 deportistas de más de 30 clubes gallegos.
Por lo que respecta a la clasificación por equipos, la categoría sénior masculina tuvo como vencedor al Fluvial de Lugo, con 195 puntos, por delante del Naval de Pontevedra, segundo con 178 puntos, y del Rías Baixas-Boiro, que cerró el podio con 173 puntos.
Por su parte, en sénior femenina la victoria fue para el Ciudad de Pontevedra y el Fluvial, ambos empatados a 70 puntos, con el Náutico Pontecesures en tercera posición con 67 puntos.
A destacar entre la flota arousana la victoria del Náutico Pontecesures en la categoría infantil femenina, el Fluvial de Lugo fue el mejor en hombres. En lo que respecta a barcos individuales, el kayak senior femenino del Breogán de O Grove alcanzó el podio formando con Tania Álvarez, Marta Mourelos, Carme Devesa y Liana Tuset. La primera posición fue para el Fluvial y el segundo puesto fue para el Ría de Betanzos.
En la canoa sénior, el Náutico Pontecesures fue cuarto formando con Rubén Gómez, Roque Araújo, Xián Lafuente y Samuel París quedándose a 5 décimas del podio. En femenino logrado la segunda plaza a medio segundo del barco del Ciudad de Pontevedra. La tripulación femenina cesureña contó con Nerea Novo, Candela Barreiro, Ainara Rodríguez y Uxía Álvarez. También hubo podio para el Náutico en la canoa juvenil con el tercer puesto de Sara Vila, Valeria Ordóñez, Cora Cortegoso y Sofía Agrasar.
El buen papel de la delegación cesureña incluyó la segunda plaza en la canoa cadete con Miguel Piñeiro, Xoel Seco, Adrián Blanco y Marcos Frieiro, así como la victoria en el kayak infantil con Julia Vieites, Claudia Cerqueiras, Adela Rial y Carolina Varela.
En la canoa infantil, solo se presentó la tripulación del As Torres de Catoira integrada por Lucía Figueroa, Carla Pérez, Antía Conde y Antía Ares.
