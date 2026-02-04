El Náutico Pontecesures logra podios en varias categorías en la primera cita del calendario autonómico

El embalse de Castrelo de Miño fue escenario del Campeonato Gallego Xunta de Galicia de K4 y C4 sobre 3.000 metros, primera cita puntuable del calendario autonómico de piragüismo de la temporada 2026. La competición reunió a más de 600 deportistas de más de 30 clubes gallegos.

Por lo que respecta a la clasificación por equipos, la categoría sénior masculina tuvo como vencedor al Fluvial de Lugo, con 195 puntos, por delante del Naval de Pontevedra, segundo con 178 puntos, y del Rías Baixas-Boiro, que cerró el podio con 173 puntos.

Por su parte, en sénior femenina la victoria fue para el Ciudad de Pontevedra y el Fluvial, ambos empatados a 70 puntos, con el Náutico Pontecesures en tercera posición con 67 puntos.

A destacar entre la flota arousana la victoria del Náutico Pontecesures en la categoría infantil femenina, el Fluvial de Lugo fue el mejor en hombres. En lo que respecta a barcos individuales, el kayak senior femenino del Breogán de O Grove alcanzó el podio formando con Tania Álvarez, Marta Mourelos, Carme Devesa y Liana Tuset. La primera posición fue para el Fluvial y el segundo puesto fue para el Ría de Betanzos.

En la canoa sénior, el Náutico Pontecesures fue cuarto formando con Rubén Gómez, Roque Araújo, Xián Lafuente y Samuel París quedándose a 5 décimas del podio. En femenino logrado la segunda plaza a medio segundo del barco del Ciudad de Pontevedra. La tripulación femenina cesureña contó con Nerea Novo, Candela Barreiro, Ainara Rodríguez y Uxía Álvarez. También hubo podio para el Náutico en la canoa juvenil con el tercer puesto de Sara Vila, Valeria Ordóñez, Cora Cortegoso y Sofía Agrasar.

El buen papel de la delegación cesureña incluyó la segunda plaza en la canoa cadete con Miguel Piñeiro, Xoel Seco, Adrián Blanco y Marcos Frieiro, así como la victoria en el kayak infantil con Julia Vieites, Claudia Cerqueiras, Adela Rial y Carolina Varela.

Noticias relacionadas

En la canoa infantil, solo se presentó la tripulación del As Torres de Catoira integrada por Lucía Figueroa, Carla Pérez, Antía Conde y Antía Ares.