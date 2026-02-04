El Arosa ficha a Tomás Susavila para reforzar su defensa en el mercado de invierno

El Arosa cerró el mercado de invierno reforzando su línea defensiva con la incorporación de Tomás Susavila. El defensa argentino, nacido en Buenos Aires el 2 de noviembre de 2002, llega procedente de la Sarriana, equipo en el que militó durante las tres últimas temporadas y con el que logró el ascenso el pasado curso, siendo una pieza importante en el esquema del conjunto lucense.

Susavila se define como un futbolista intenso y comprometido, «luchador y trabajador, que le gusta atacar, pero a la vez me considero un jugador más defensivo», un perfil que encaja en las necesidades del equipo arlequinado para afrontar el tramo decisivo de la temporada. El propio jugador reconoce que su llegada a Vilagarcía fue una decisión sencilla, ya que «al tener el interés y la llamada del Arosa no tuve que pensarlo mucho». Además, destaca la entidad vilagarciana como un rival que siempre le llamó la atención, subrayando que «es un club que siempre me gustó cuando me enfronté a él, y estoy feliz de jugar aquí».

El nuevo refuerzo arousano aterriza en A Lomba «con mucha ambición de poder aportar y sumar al equipo», sumándose así a las incorporaciones de Yoel Crespo y Manu Fernández en este mercado invernal.

Eros Pardal, nuevo jugador del Juventud de Cambados. / Cedida

También en el último día de mercado, el Céltiga reforzó su defensa con la llegada de Diego Covelo, procedente del Silva. El zaguero sub 23, formado en la cantera del Choco, disputó nueve partidos esta temporada, cuatro de ellos como titular, acumulando más de 400 minutos. Con su incorporación, el Céltiga busca reforzar la banda izquierda y mejorar sus registros defensivos en lo que resta de campeonato.

Por su parte, el Juventud Cambados apuntaló su centro del campo con la llegada de Eros Pardal, procedente del Estradense. El joven, de 19 años, cuenta con una amplia formación tras pasar por el Conxo, el Getafe y Las Rozas, y llega para aportar creatividad y filtrado de balones en el último tercio en un momento clave para los de Pénjamo, necesitados de sumar de tres para alejarse de los puestos de descenso.