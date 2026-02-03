Judo | Categoría Júnior
Leyre Villamediana, bronce en el Campeonato de España
La vilagarciana cayó en semifinales en su única derrota entre las mejores del país en Pamplona
Leyre Villamediana firmó un campeonato sobresaliente al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato de España Júnior, celebrado en el Navarra Arena. La judoca arousana, perteneciente al Judo Club Pontevedra, partía como clasificada directa y cuarta del ranking nacional júnior femenino en la categoría de hasta 63 kilos, condición que refrendó con una actuación de alto nivel.
Villamediana abrió la competición con dos victorias contundentes frente a las madrileñas Marta Jover y Carlota Sánchez, mostrando seguridad, ritmo y un excelente control táctico. En semifinales se midió a María del Rocío Arcones, a la postre campeona de España, ante la que cedió el pase a la final. Lejos de acusar el golpe, la vilagarciana reaccionó con madurez en el cuadro de repesca, imponiéndose con autoridad a la gallega Aroa Blanco para asegurar el tercer puesto del podio.
Este bronce supone un importante salto competitivo para Leyre Villamediana, que mejora el séptimo puesto logrado en la pasada edición y consolida su presencia entre la élite del judo nacional júnior. Además, el campeonato tuvo un acento arousano en el ámbito arbitral, con su entrenador en el Gym Urban, Fran Miguens, formando parte del equipo nacional de colegiados que dirigió combates decisivos.
