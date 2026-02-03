La defensa lanza al Inelsa Solar al triunfo en terreno canario (23-28)

El Inelsa Solar Asmubal se sobrepuso a las bajas y se impuso en Las Palmas al Romade en un partido que dominó al poco que se asentó en la cancha. Esta victoria le hace hacer recuperar la sexta plaza.

Amén del 2-1 inicial, las meañesas, con un parcial de 0-7, se pusieron arriba registrando un 2-8. Hasta ahí, un primer cuarto de hora donde las dos defensas se impusieron con muchos errores no forzados. Fue el Asmubal el primero en rehacerse, merced a una defensa muy cerrada sobre la pivote Haridian, que era uno de los fuertes canarios. Ello facilitó que emergiera Irene Ríos en portería para empezar a lanzar los contragolpes, origen de un amplio número de goles.

En esa primera parte, como mucho, las canarias se pusieron a cuatro goles (6-10), para luego irse al descanso con un 10-17 que hablaba del mayor empaque del juego de las verdes. Y es que las bajas demostraron que ninguna jugadora meañesa se esconde a la hora de resolver, y mismo juveniles como Claudia Vera y Alba Domínguez, rayaron a gran nivel.

La segunda parte fue ya de dominio meañés. Al poco de volver a la cancha un gol de Vera ponía el 11-19 y otro de Sabela Miniño, muy activa por su flanco derecho, versátil y hasta oficiando de central en ocasiones, le hacía cobrar una máxima una ventaja máxima de nueve goles (16-25).

Con el partido resuelto, Juan Costas repartió minutos entre su corto plantel, sin perder en ningún momento las meañesas la concentración de su 6-0 defensivo, en la que Vanesa Domínguez es la auténtica líder.