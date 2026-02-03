El Arosa ya otea el liderato del Compostla

De positiva se puede calificar la jornada para los equipos arousanos en 3ª RFEF. Sin lugar a dudas, el más beneficiado ha sido el Arosa por varios motivos. Y es que además de encadenar una tercera victoria consecutiva y dejar su portería a cero ante el Gran Peña, por encima de todo, han recortado otros dos puntos a la primera plaza que ocupa el Compostela.

Un dato significativo en la trayectoria de los dos primeros clasificados –recordemos que los arlequinados se han situado en la segunda plaza– es que marcan tendencias opuestas. Si por una parte, los de Gonza Fernández vienen de encadenar 9 puntos, en el caso de los compostelanos han cedido 5 en las dos últimas semanas. Todo ello ha derivado en que la distancia respecto al único puesto de ascenso directo, el que se otorga al campeón de liga, se haya recortado a 6 puntos.

Otra consecuencia del cambio de tendencia es que el Arosa ha empatado al Compostela en materia de goles. Ahora comparten la primera posición con 34 dianas en 19 encuentros. La tercera plaza es para un Céltiga que viene de lograr un valioso punto en el campo del Somozas, lugar donde, curiosamente, solo han puntuado hasta la fecha los tres representantes arousanos y siendo los de A Illa el segundo visitante en marcar en el Manuel Candocia tras el Estradense.

Los amarillos acumulan ocho jornadas sin ganar. / Bernabé/Javier Lalín

Precisamente un punto también la distancia que separa a los de Luis Carro de la zona de play off. Para el técnico la importancia del empate está fuera de toda duda: «Es un campo muy complicado y ellos además tenían el plus emocional del 5-0 de la primera vuelta en A Illa».

Otro hecho positivo que dejó el paso por el Concello de As Somozas fue el gol de Adrián Rodríguez, décimo de la temporada en su cuenta particular y que le permite empatar en lo alto de la clasificación de máximos realizadores con Jorge Maceira (Compostela) y Aday Alcalde (Lugo B).

También el Juventud de Cambados ha sido capaz de puntuar en otra de las plazas complicadas de la competición, el Municipal de A Estrada. El 1-1 final ha servido para mantener a los de Burgáns fuera de las posiciones de descenso, aunque con un solo punto de renta tras la victoria del Noia.

El cuarto empate de los de Pénjamo en las cinco últimas jornadas ya le han convertido en el equipo que más iguala de toda la categoría con nueve tablas firmadas. Por contra, ya son ocho las jornadas sin que los cambadeses hayan podido echarse una victoria a su casillero. Por si fuera poco, el calendario apunta para el próximo fin de semana el partido más difícil sobre el papel, ya que el líder, el Compostela, será el siguiente en pasar por Burgáns en un duelo tan simbólico como importante para los locales.