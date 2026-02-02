El líder fue demasiado rival

La lógica del fútbol se impuso en el campo de Dorrón con la victoria del líder, el Athletic B, ante un Atlético Villalonga, colista, y que pese a todo cayó con la cabeza alta. Ni siquiera el tempranero tanto de las vascas intimidó a un equipo arousano que intentó puntuar hasta el final.

Ficha del partido:

1-3

Atlético Villalonga - Athletic Bilbao B

ATLÉTICO VILLALONGA: Nerea, Eva, Noe Pereira, Sara García, Candela (Iria, min. 79), Laura (Sabela, min. 79), Noa, Ángela (Syria, min. 61), Mery, Lucía y Paula (Andrea Otero, min. 25).

ATHLETIC BILBAO B: Elene, Laida, Irati (Ane, min. 87), Mara, Haizea (Oihana, min. 69), Ainhize, Garazi, Irune, Leire, Izaro (Aiala, min. 87) e Iraia (Nagore, min. 81).

Noticias relacionadas

GOLES: 0-1, min. 3: Haizea; 1-1, min. 36: Candela; 1-2, min. 61: Irati; 1-3, min. 62: Iraia.