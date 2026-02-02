Fútbol | 2ª RFEF Femenina
El líder fue demasiado rival
Buena imagen del Atlético Villalonga pese a caer ante el Athletic de Bilbao B (3-1)
La lógica del fútbol se impuso en el campo de Dorrón con la victoria del líder, el Athletic B, ante un Atlético Villalonga, colista, y que pese a todo cayó con la cabeza alta. Ni siquiera el tempranero tanto de las vascas intimidó a un equipo arousano que intentó puntuar hasta el final.
Ficha del partido:
1-3
Atlético Villalonga - Athletic Bilbao B
ATLÉTICO VILLALONGA: Nerea, Eva, Noe Pereira, Sara García, Candela (Iria, min. 79), Laura (Sabela, min. 79), Noa, Ángela (Syria, min. 61), Mery, Lucía y Paula (Andrea Otero, min. 25).
ATHLETIC BILBAO B: Elene, Laida, Irati (Ane, min. 87), Mara, Haizea (Oihana, min. 69), Ainhize, Garazi, Irune, Leire, Izaro (Aiala, min. 87) e Iraia (Nagore, min. 81).
GOLES: 0-1, min. 3: Haizea; 1-1, min. 36: Candela; 1-2, min. 61: Irati; 1-3, min. 62: Iraia.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- La Roma se lleva a Bryan Zaragoza
- Detenidos en Vigo una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno
- Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas