Os Ingleses ejecuta el plan a la perfección

Golpe sobre de autoridad el dado por Os Ingleses en la Liga Gallega de rugby al superar al Campus Universitario Ourense por 37-22 en Fontecarmoa, en un duelo directo por la zona alta. El triunfo mantiene a los vilagarcianos en la segunda plaza con 52 puntos y los sitúa a solo uno del liderato, después de la derrota del CRAT ante el Vigo (35-26), un resultado que aprieta todavía más la clasificación.

El partido se jugó a un ritmo alto, con un Os Ingleses decidido a imponer un plan basado en la velocidad, la circulación de balón y la amplitud. La propuesta, cada vez más reconocible en esta segunda vuelta, volvió a llevar la firma del trabajo colectivo que impulsa el técnico David Lema. Capaces de dominar el ritmo de partido, la victoria fue la consecuencia de un trabajo bien ejecutado.

«Muy contentos por la victoria. Era un rival directo y ese era el objetivo. Sabíamos la dificultad del partido, pero aplicamos bien el sistema que habíamos planteado», resumió el entrenador de los vilagarcianos, que admitió margen de mejora «en la toma de decisiones», aunque celebró que «es más fácil corregir desde la victoria».

Lema subrayó la adaptación del grupo a «una filosofía muy diferente» y la igualdad del campeonato: «Cualquier rival puede ganarte si bajas los brazos».

La próxima cita será el sábado 7 de febrero, a las 15.30 horas, en Monteporreiro, ante un Pontevedra en buena dinámica tras vencer con solvencia esta jornada.