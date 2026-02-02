El Arosa suma ante el Gran Peña su tercera victoria consecutiva y recupera la segunda posición (1-0)

El Arosa confirmó su mejor momento de la temporada al imponerse por la mínima al Gran Peña en A Lomba, un triunfo trabajado, sufrido y de enorme valor clasificatorio que permite a los vilagarcianos encadenar por primera vez tres victorias consecutivas y recuperar la segunda posición. No fue un partido brillante, pero sí uno de esos encuentros que explican por qué el fútbol también premia la constancia, el oficio y la fe hasta el último segundo. Incluso tuvo el premio añadido del inesperado empate del Compostela, que reduce la desventaja a 6 puntos respecto al líder.

El choque comenzó con un Gran Peña muy claro en su plan, apostando por una línea de cinco defensores que buscaba cerrar espacios y obligar al Arosa a atacar por fuera. Aun así, los locales encontraron pronto la forma de generar peligro. La primera ocasión llegó en una acción por la derecha de Carlos Torrado que culminó Adrián Lombao con un remate que avisó de las intenciones arlequinadas. Poco después, el propio Lombao volvió a ser protagonista en otra llegada que obligó a extremar la atención a la zaga viguesa.

La ocasión más clara del primer acto llegó desde el costado contrario. Yoel Crespo puso un centro preciso que Seijo remató de forma acrobática, con la pierna izquierda y de primeras, obligando a Andrés a firmar una intervención de mucho mérito para evitar el 1-0. El Arosa mostraba más colmillo, mientras el Gran Peña crecía con balón, pero sin profundidad ni capacidad para inquietar de verdad a Chema Leobalde.

Antes del descanso, los locales volvieron a rozar el gol tras una buena triangulación entre Yoel, Manu Fernández y Rivera, cuyo disparo cruzado fue repelido de manera espectacular por Andrés con el pie izquierdo, sosteniendo a los suyos en el partido. A la llegada del descanso, la sensación de los vilagarcianos era la de haber merecido más que un empate ante un rival que apenas fue capaz de inquietar, salvo un disparo forzado que se fue muy arriba.

Yoel Crespo, presionado en banda por dos jugadores del Gran Peña. / Noe Parga

Tras el paso por vestuarios, Gonza Fernández movió el banquillo en busca de mayor presencia en la medular y el partido encontró su punto de inflexión en el minuto 54. Concheiro, recién ingresado, transformó con seguridad el penalti cometido por Rubio sobre Lombao, tras robarle el balón en línea de fondo. El 1-0 hacía justicia a lo visto y premiaba la insistencia del Arosa.

A partir de ahí, el Gran Peña asumió riesgos y el encuentro se abrió. Los vilagarcianos dispusieron de varias transiciones claras para sentenciar en un escenario de partido roto. Primero, con un pase en profundidad de Gabri Palmás que Lombao no pudo convertir por otra gran parada de Andrés con la pierna derecha. Después, el propio Palmás tuvo el segundo, pero Rubio salvó su remate dentro del área tras una carrera a la espalda de la defensa.

La corta renta mantuvo la tensión hasta el final. Coira estuvo cerca del empate tras un pase de Lago que obligó a Chema a intervenir de forma providencial. Poco después, otro disparo lejano del propio Coira se marchó alto por poco, y una acción a balón parado del Gran Peña, ya en el descuento, sembró el susto sin encontrar rematador.

El pitido final fue la mejor noticia para un Arosa que supo resistir y cerrar un triunfo tan ajustado como trascendental, que refuerza su confianza y lo relanza en la pelea que se reabre por la primera posición.

Ficha del partido:

1-0

Arosa - Gran Peña

AROSA: Chema Leobalde, Carlos Torrado, Pacheco (Luis Castro, min. 58), Samu Santos, Edgar, Manu Fernández (Sindo, min. 79), Remeseiro, Adrián Lombao (Álex Rey, min. 65), Yoel Crespo, Seijo (Gabri Palmás, min. 58) y Rivera (Concheiro, min. 46).

GRAN PEÑA: Andrés, Armada, Álex Vila, Cantero, Rubio (Dani Landesa, min. 88), Ginto (André, min. 72), Arango (Lago, min. 72), Íker, Fontán (Ahmed, min. 46), Coira y Cellerino (Fran López, min. 60).

GOLES: 1-0, min. 54: Concheiro, de penalti.