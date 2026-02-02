El Arosa iguala en el duelo físico que planteó el Solares (2-2)

El Arosa salvó un punto ante el Solares en un duelo de alternativa constante, marcado por un arranque fulgurante local, la respuesta visitante a base de duelos y transiciones, y un tramo final en el que los de Vilagarcía apretaron más por empuje que por lucidez en el último tercio.

El plan se le puso de cara muy pronto al equipo de David López «Perú». En el minuto 4, Pablo Martínez cazó el 1-0 tras una recuperación y un envío a la espalda de la defensa, la vía que mejor explotó el Arosa en los primeros compases. La buena definición del delantero hizo realidad un inicio soñado. Pero el gol no calmó el partido, al contrario. El Solares elevó la exigencia con un juego que empujaba a constantes situaciones de uno contra uno. «Nos exigían muchas situaciones de duelos y estábamos incómodos», resumió el técnico arlequinado, reconociendo que a los suyos les costó conservar el balón, sin continuidad, y que incluso el rival «mereció más» en una dinámica de duelos físicos en la que los cántabros se encontraron dominantes.

El empate llegó en el 18, en un centro lateral que culminó Álvaro para el 1-1 anticipándose a la defensa local. Y antes del descanso, un error en una acción a balón parado terminó penalizando. «Una falta que sacamos en campo propio y un mal control dio origen a una transición que acabó en su gol», explicó Perú sobre la jugada que acabó con el 1-2 de Thiago con un tiro cruzado inalcanzable para Adrián.

La reacción local fue inmediata tras el paso por vestuarios. En el 51, Goitia firmó el 2-2 en un córner, en un balón suelto dentro del área. A partir de ahí, el Arosa llevó más el peso, sobre todo a balón parado, pero el Solares se defendió con orden y resistió. Al cuadro arlequinado le quedó la sensación de que, con más claridad cerca del área, el esfuerzo habría tenido premio completo. Aun así, el empate evitó un tropiezo mayor en un día espeso con balón.

Lo más positivo es que los vilagarcianos siguen cerca de zona noble y con una fortaleza como locales que eleva a cinco los partidos consecutivos sin perder en casa.

Ficha del partido:

2-2

Arosa - Solares

AROSA: Adrián, Ivi (Yeray Núñez, min. 90), Juan Diego, Martín Lesta, Roi, Pablo Míguez, Yeray, Marco Antonio (Iago Soto, min. 67), Goitia, Xavi Durán y Pablo Martínez (Rodri Gómez, min. 90).

SOLARES: Gándara, Álvaro, Aja, Pila, Benito (Marem, min. 71), Galván (Lavín, min. 87), Megía, Morlote, Thiago (Fusco, min. 71), Darío (Abascal, min. 79) y Raúl.

GOLES: 1-0, min. 4: Pablo Martínez; 1-1, min. 18: Álvaro; 1-2, min. 39: Thiago; 2-2, min. 51: Goitia.