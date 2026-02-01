El Universidad de Oviedo hace valer su calidad ante el Sigaltec (65-87)

El Sigaltec quería rizar el rizo con una tercera victoria consecutiva, pero en medio se interpuso un Universidad de Oviedo que dejó una magnífica sensación a su paso por el pabellón Sara Gómez con un juego coral y lleno de recursos, en lo individual y en lo colectivo.

Sin complejos, el equipo de Luis Gabín saltó a la cancha con más piernas que su rival. Con presencia bajo los dos tableros, se sucedían las transiciones para generar buenas selecciones de lanzamiento y el viento soplaba a favor de los locales (23-13).

La imponente presencia física de Diarra se fue agigantando y la tensión defensiva del Sigaltec se hacía difícil de sostener ante la calidad anotadora de jugadores como Bartolomé y Zorrozúa. Luis Gabín buscó en los cambios defensivos la posibilidad de parar tanta fluidez ofensiva de los asturianos, pero no surtió efecto. Los visitantes habían puesto la directa y al descanso llegaron con el partido donde lo querían (41-49).

Pedro Sabugueiro busca un pase con Diarra a su espalda. / Noe Parga

Con Jorge Rodríguez sosteniendo la bandera de la intensidad local, las dificultades para anotar con regularidad eran cada vez más evidentes ante un rival que se mostró como uno de los pocos de la competición capaz de superar en intensidad a los vilagarcianos. A ello sumaban un criterio más que notable para encontrar buenos lanzamientos, consiguiendo que la diferencia fuese aumentando paulatinamente.

Ni siquiera el apoyo de un pabellón Sara Gómez, que volvió a registrar un gran ambiente, pudo cambiar el orden establecido ante un equipo universitario que aprovechó hasta la última posesión para ampliar las diferencias para resignación del Sigaltec.

Óscar Castaño buscando un pase durante una transición. / Noe Parga

Ficha del partido:

65-87

Sigaltec CLB - Univ. Oviedo

SIGALTEC CLB: Óscar Castaño (10), Jorge Rodríguez (19), Borja López (-), Miguel Gil (9), Adrián Kovac (9) –quinteto inicial– Raúl Santórum (5), Pedro Sabugueiro (3), Carlos Caamaño (-), Dani Rey (4), Aarón Monteagudo (4) y Álvaro Rodríguez (2).

UNIVERSIDAD DE OVIEDO: Fernando Suárez (7), Marcos Bartolomé (22), Miguel Zorrozúa (15), Raúl Fernández (12), Raúl Quirós (3) –quinteto inicial– Alejandro Gómez (10), Jorge Pérez (3), Diego Cuetos (5) y Djiguy Diarra (10).

PARCIALES POR CUARTOS: 27-23; 14-26 (41-49); 11-17 (52-66); 13-21 (65-87).