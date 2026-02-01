El Gran Peña mide la solidez del Arosa

Dos equipos al alza como Arosa y Gran Peña se citan hoy en A Lomba (16.45 horas). Ambos llegan a la cita tras dos triunfos consecutivos y con la intención de prolongar un momento que invita al optimismo.

Tras salir airoso en descuentos afortunados con sendos goles de Álex Seijo en A Illa y A Coruña, el equipo arlequinado prefiere tiene la oportunidad de enlazar una tercera victoria consecutiva por primera vez en la temporada. A Gonza Fernández no se le escapa el detalle y señala que «nuestras motivaciones son seguir con la buena dinámica, volver a ganar en casa y enlazar tres victorias consecutivas por primera vez. Cuando ganas todo es más sencillo, pero hicimos dos buenos partidos en A Illa y A Coruña. A seguir porque es importante y muy bueno lo que estamos haciendo».

Con las bajas de Mario y Tapha y las dudas de Iñaki y Martín Diz, el entrenador del Arosa añade sobre el rival que «el Gran Peña es un equipo dinámico, joven y con hambre. Compiten muy bien, maneja varios registros y viene de dos victorias seguidas, pero debemos centrarnos en nosotros».

Al Céltiga le toca desplazarse al Manuel Candocia (17.00 horas) donde espera el Somozas acomodado en la segunda posición. Para los de A Illa, el duelo conlleva una creciente responsabilidad después de tres jornadas consecutivas sin ganar, aunque continúa a un solo punto de distancia de la zona de play off.

Más necesidad tiene el Juventud de Cambados que visita al Estradense (17.00 horas). Tras siete jornadas sin ganar, los amarillos siguen fuera del descenso, pero el margen se estrechó a 3 puntos.

En Preferente, el Villalonga recibe al Lemos (17.00 horas) mientras que el Umia se desplaza al feudo del Tyde (16.45 horas).