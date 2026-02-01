El Cortegada paga con creces su falta de energía (74-55)

No tuvo el Mariscos Antón Cortegada su mejor tarde en Mataró. Las catalanas no solo fueron superiores en el resultado, sino también, durante más tiempo, en todo lo que ayuda a conseguir la victoria.

Los 19 puntos que marcaron la diferencia eran difíciles de imaginar tras el arranque de partido. Manu Santos tenía claro que el balón tenía que pasar por las manos de Chris Ezumah cerca de canasta y así fueron llevando el partido a un escenario de igualdad y sin dar un paso atrás en la batalla física.

Con guarismos parejos se mantuvo el arranque del segundo cuarto. Eran momentos en los que Gara Jorge tomó protagonismo ofensivo en un partido en el que nadie especulaba en cuestión de ritmo y atrevimiento. Sin embargo, con un 23-22 empezó el principio del fin de las opciones vilagarcianas en Mataró. Ese tanteo se convirtió, parcial de 14-0 mediante, en un 37-22 que penalizó la desconexión visitante en los dos lados de la cancha.

El acierto desde la larga distancia de las locales ayudó a penalizar aún más las concesiones de un Mariscos Antón Cortegada que fue incapaz de recuperar sensaciones para llegarse al descanso con un 40-26.

Lejos de cambiar el rumbo, en el tercer cuarto se registró la mayor ventaja del Mataró (57-37). El intercambio de canastas no era un buen negocio para el equipo de Manu Santos, pero a base de cambio defensivos y la recuperación de una energía que parecía perdida, las vilagarcianas protagonizaron un parcial favorable de 2-15 para un 59-52 con 8 minutos para la conclusión.

Desafortunadamente, el sobreesfuerzo por recuperar opciones terminó pasando factura, como demuestra el hecho de que las vilagarcianas no anotaron en juego en los últimos 5 minutos sin poder evitar el 74-55 final.

Ficha del partido:

74-55

Boet Mataró - Mariscos Antón Cortegada

BOET MATARÓ: María Fux (6), Jana Aubá (8), Joana Navarro (15), Miriam Vilafranca (14), Ariadna Magriña (11) –quinteto inicial– Anna Gamarra (3), Mercedes Vigario (-), Carla Pérez (10), Queralt Coll (2), Jana Jiménez (2), Lucía Cerván (3) y M. Cerván (-).

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (8), Cristina Loureiro (11), Blanca Manivesa (3), Lucía Carabán (2), Gara Jorge (10) –quinteto inicial– Ellen Iversen (7), Marta Sanmartín (4) y Damaris Rodríguez (10).

PARCIALES POR CUARTOS: 12-13; 28-13 (40-26); 19-20 (59-46); 15-9 (74-55).