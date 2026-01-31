Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | 3ª FEB/Liga Femenina 2

El Sigaltec, a elevar su propio listón con el Sara Gómez como trampolín

Los vilagarcianos optan a su tercera victoria consecutiva ante el Universidad de Oviedo

El equipo vilagarciano tendrá enfrente a un equipo que juega con una alta intensidad. | Noé Parga

Diego Doval

Vilagarcía

El Sigaltec CLB buscará superar su propio listón esta temporada encadenando una tercera victoria consecutiva que se convertiría en la séptima del curso. La oportunidad para ello se presenta hoy en el Sara Gómez (19.00 horas) ante el Universidad de Oviedo, tercer clasificado con 11 victorias y 4 derrotas.

El dulce momento de juego de los de Luis Gabín, sumado al creciente apoyo de su afición, son dos factores a conjugar ante un conjunto ovetense que pasa por ser uno de los equipos más intensos de la competición. El propio técnico de los vilagarcianos reconoce que «juegan un baloncesto moderno, con muchos manejadores y mucho ritmo en todas sus acciones. Es el tipo de baloncesto que nos gusta a nosotros, pero incluso vamos a tener que controlar el ritmo para jugar a lo que más nos interese». En lo individual, Gabín destaca la imponente presencia física bajo los aros de Diarra y la calidad de Jorge Arias.

Además de la calidad, de los asturianos varias son las dificultades añadidas para el Sigaltec CLB. El primero es el referido a convulsa semana en cuestión meteorológica que obligó a tener dos sesiones de entrenamiento menos de lo habitual por el cierre de las instalaciones por alerta. Otro hecho es la baja de Mateo Bello y Pablo Fernández, todavía no recuperados de sendas lesiones musculares.

