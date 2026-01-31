Rugby | Liga Gallega Sénior
Os Ingleses y el Ourense se discutirán la segunda posición
La decisiva cita es en Fontecarmoa (16.30 horas)
Os Ingleses se juega en Fontecarmoa (16.30 horas) una buena parte de sus opciones de acceder con ventaja a la recta final de la segunda fase por el título. Los vilagarcianos, segundos con una sola derrota, reciben al Campus Universitario Ourense, tercero con dos, en un duelo directo por la zona alta.
David Lema admite una semana «complicada» por el temporal, que volvió a impedir entrenar ayer viernes, y avisa del potencial del rival: «Tienen una delantera muy potente y una base experimentada». El técnico también mantiene la duda sobre varias piezas tras el exigente encuentro en Lugo.
Con todo ello, Os Ingleses apuestan por «jugar a la mano, ser dinámicos» y tirar de fondo de armario. El club llama a la afición a apoyar al senior. En la ida, ya asaltaron Ourense y un nuevo triunfo ampliaría la renta.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija