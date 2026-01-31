Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Rugby | Liga Gallega Sénior

Os Ingleses y el Ourense se discutirán la segunda posición

La decisiva cita es en Fontecarmoa (16.30 horas)

Los vilagarcianos necesitan hacerse fuertes en casa. | Iñaki Abella

Los vilagarcianos necesitan hacerse fuertes en casa. | Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

Os Ingleses se juega en Fontecarmoa (16.30 horas) una buena parte de sus opciones de acceder con ventaja a la recta final de la segunda fase por el título. Los vilagarcianos, segundos con una sola derrota, reciben al Campus Universitario Ourense, tercero con dos, en un duelo directo por la zona alta.

David Lema admite una semana «complicada» por el temporal, que volvió a impedir entrenar ayer viernes, y avisa del potencial del rival: «Tienen una delantera muy potente y una base experimentada». El técnico también mantiene la duda sobre varias piezas tras el exigente encuentro en Lugo.

Noticias relacionadas

Con todo ello, Os Ingleses apuestan por «jugar a la mano, ser dinámicos» y tirar de fondo de armario. El club llama a la afición a apoyar al senior. En la ida, ya asaltaron Ourense y un nuevo triunfo ampliaría la renta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents