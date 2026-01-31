Os Ingleses y el Ourense se discutirán la segunda posición

Os Ingleses se juega en Fontecarmoa (16.30 horas) una buena parte de sus opciones de acceder con ventaja a la recta final de la segunda fase por el título. Los vilagarcianos, segundos con una sola derrota, reciben al Campus Universitario Ourense, tercero con dos, en un duelo directo por la zona alta.

David Lema admite una semana «complicada» por el temporal, que volvió a impedir entrenar ayer viernes, y avisa del potencial del rival: «Tienen una delantera muy potente y una base experimentada». El técnico también mantiene la duda sobre varias piezas tras el exigente encuentro en Lugo.

Noticias relacionadas

Con todo ello, Os Ingleses apuestan por «jugar a la mano, ser dinámicos» y tirar de fondo de armario. El club llama a la afición a apoyar al senior. En la ida, ya asaltaron Ourense y un nuevo triunfo ampliaría la renta.