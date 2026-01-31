El Cortegada tiene una reválida en Mataró

El Mariscos Antón Cortegada viajará tomará un vuelo esta misma mañana para competir en la cancha del Boet Mataró a partir de las 16.15 horas. Allí será donde las vilagarcianas buscarán su décima victoria para no perder de vista las cuatro primeras plazas.Las catalanas, con cinco triunfos, tienen en el lanzamiento exterior una de sus principales bazas. Señala Manu Santos que «son el segundo mejor de la liga en anotación desde el triple y físicamente es un buen equipo que les gusta jugar en primeros segundos a un ritmo alto para buscar ventajas llegando al ataque».

Acerca de las claves a controlar para regresar esta misma noche con la victoria en la maleta, el técnico de las vilagarcianas tiene claro que «vamos a tener que estar muy bien en la defensa de las transiciones y en las penetraciones de exteriores».

Con la ausencia de la lesionada María Angulo, el Mariscos Antón Cortegada jugará esta tarde obligado a haberse perdido tres sesiones en los últimos siete días por la alerta del temporal.