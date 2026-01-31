Las bajas viajan en la maleta del Asmubal para visitar al Romade

El Inelsa Solar viaja a Las Palmas para medirse al Romade, décimo en la tabla, en partido que se celebra mañana domingo (12.30 horas). Las meañesas, séptimas, aventajan en cinco puntos a las insulares.

De cara a este partido pesarán las bajas en el Asmubal Inelsa Solar, que viajará más justo dadas las ausencias de la carioca Nicole Luz (que todavía no ha podido resolver su retorno de Brasil), Laura Miniño (restableciéndose de rotura del tabique nasal) y, la tercera, la de la juvenil con más peso en la cancha, que era Raquel Muñiz, y que está concentrada con la selección española juvenil en Sierra Nevada con vista a preparar el campeonato del mundo de la categoría.

Dadas las circunstancias, se antoja controlar a las dos jugadoras clave de cuadro canario: la catalana Marta Siñol y una Haridian Rodríguez, veterana pivote con mucha envergadura y que tiene en su haber 11 internacionalidades con España.

Por su parte en Primera Autonómica el Rasoeiro Paraíso do Marisco dirime su jornada a domicilio, también mañana domingo a las 13.00 horas ante el Bueu Atlético. Partido complicado ante un Bueu asentado en mitad de tabla que cuenta con Martín Cadilla, que es el máximo artillero de Primera Autonómica y que promedia 9 goles por partido. En la primera vuelta el Rasu ya había caído con contundencia en O Grove ante el Bueu por 34-44, con un Cadilla que amartillara la portería meca con 13 dianas.

Noticias relacionadas

Mientras, en Segunda Autonómica, penúltima jornada, con el Asmubal, cuarto, visitando al Pontedeume que es tercero, con dos puntos de desventaja por parte meañesa. Será esta tarde a las 16.15 horas poniendo en juego el retener esa cuarta plaza, que es la última del grupo en dar derecho a jugar la segunda fase por el ascenso. Y es que, por abajo del Asmubal y a dos puntos, un Narón al acecho pendiente de que pinchen los meañeses. Un Narón que, precisamente, visita tierras arousanas midiéndose mañana a las 16.30 horas en Carril al Balonmán Arousa.