El Sigaltec sueña con mantener su racha positiva

Tras sumar dos victorias consecutivas, lo que le ha permitido coger aire y distancia con la zona baja de la clasificación, el Sigaltec afronta una nueva jornada en la que tendrá que lidiar con uno de los favoritos de la competición, el Universidad de Oviedo, que ocupa la tercera plaza de la clasificación y apunta a ser uno de los que pueda pelear el título al Marín Peixegalego, que tiene a dos victorias de distancia.

El duelo de la primera vuelta tuvo un claro color ovetense ya que los vilagarcianos poco pudieron hacer ante el caudal ofensivo local, viéndose superados por un resultado de 84-69. Sin embargo, el duelo de mañana a las 19.00 horas llega en un momento dulce para los de Luis Gabín, que han sido capaces de recuperarse del golpe que supuso la derrota ante el Ulla Oil Rosalía, para superar al Perfumerías Avenida de Salamanca y al Chantada a domicilio, victorias en las que han brillado nombres como el de Óscar Castaño o Miguel Gil.

La principal característica de los ovetenses es que son una plantilla muy coral, aunque destaca el maliense Djiguy Diarrá, con una media de 12,5 puntos y 11,5 rebotes por encuentro. En la faceta anotadora también brilla Álex Gómez, que aporta una media de 10,6 puntos por encuentro.