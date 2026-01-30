Una meañesa en la selección española

La balonmanista meañesa Raquel Muñiz Díaz ha sido convocada con la selección española juvenil para participar a las jornadas de preparación y tecnificación con vistas al Campeonato del Mundo de Balonmano Juvenil que se disputará este verano en Rumanía. Así, viaja hoy para esta concentración que se desarrollará en Sierra Nevada de forma continuada hasta el 6 de febrero.

Han sido 28 las jugadoras nacionales convocadas para esta cita, y en ella, por primera vez, una jugadora meañesa del Asmubal, lo que significa todo un hito para el balonmano meañés y arousano. Junto a ellas, diez personas trabajando con este grupo de la preparación del combinado nacional que, incluye seleccionadores tanto del equipo nacional absoluto como juvenil, entrenadora, preparadora física, psicóloga, fisioterapeuta y medico entre otros.

Natural de Xil, Raquel Muñiz, a sus de 16 años y 1,75 centímetros de altura, se desenvuelve en la posición de primera línea, alternando como lateral y central. La meañesa había sido convocada en cuatro ocasiones con la selección gallega y esta es la primera vez que lo hace con España. «Me hace muchísima ilusión -reconoce- el acudir a esta convocatoria, y lo hago dispuesta a vivirla como una experiencia y muchísimas ganas de aprender y seguir creciendo en este deporte». Un viaje que hará en tren vía Madrid y luego hasta Granada. Y que hará acompañada por las otras tres gallegas convocadas, que son Raquel Blanco (Balonmano Porriño) y Alba Faílde (Balonmano Lalín) e Iris Santana (Lavadores). «Las cuatro -apunta la meañesa- somos muy buenas amigas de la selección gallega, y eso hará más agradable el viaje que viviremos como una excursión todas juntas, para luego ponernos a dar lo mejor de nosotras trabajando en Granada».

Pese a su juventud, Raquel Muñiz, a las primera de cambio, ha dado el salto para militar ya esta temporada con el sénior del Asmubal Inelsa Solar en la División de Plata Nacional. Una liga en la que la meañesa se ha ido asentando y ganando minutos, habiendo materializado ya 15 goles en esta División de Plata Nacional. Las bajas de larga duración con las afronta el club la competición esta temporada, han motivado que directiva y el técnico Juan Costas tuvieran que apostar por la cantera, dando protagonismo a cuatro juveniles en el primer equipo, que están respondiendo bien y donde ganan peso y confianza con el paso de las jornadas. «Juan (Costas) -reconoce Raquel Domínguez- habló con nosotras (en relación a las también juveniles Alba Domínguez, Claudia Vera, Ana Prol y María Beis) a inicio de temporada, nos dio mucha confianza para disponer de minutos en el sénior, y eso nos está haciendo crecer».

El equipo meañés inició su temporada un tanto titubeante, con varias derrotas inesperadas y pagando la juventud de su plantel, pero pronto fue capaz de reconvertir su camino y comenzar a ganar, llegando a enlazar hasta cinco victorias consecutivas, situándose en la actualidad en una cómoda séptima plaza, con un amplio colchón con respecto a la zona de descenso y con la posibilidad de mirar hacia arriba en la clasificación.