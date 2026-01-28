Xoel Otero, del Mazí de Vilagarcía, brilla en el Campeonato Gallego sub 23 con tres medallas

El Campeonato Gallego sub 23 en pista corta, primer gran examen individual del invierno, dejó en Ourense un balance sobresaliente para el Mazí de vilagarcía. El isleño Xoel Otero, único representante en la categoría, firmó una actuación de enorme regularidad al subirse al podio en las tres pruebas en las participó.

El sub 23, inmerso en la preparación del Campeonato de España de pruebas combinadas —programado para los días 7 y 8 de febrero en Sabadell—, compitió en tres de las siete disciplinas que integran el heptatlón en pista cubierta y salió reforzado en cada una de ellas.

Su mejor resultado llegó en los 60 metros vallas, donde se proclamó campeón gallego con un registro de 8.45, que además supone mejor marca personal (MMP). También mejoró sus prestaciones en el lanzamiento de peso, con un mejor intento de 11,49 metros, marca que solo pudo superar Fernando Vallines, actual plusmarquista absoluto de la especialidad. El triplete de medallas lo completó en el salto con pértiga, prueba en la que se colgó la plata con una altura de 3,50 metros.

El arranque de temporada confirma la progresión de Otero, que ya había establecido una MMP en combinadas el 28 de diciembre y que ahora suma mejoras en dos disciplinas más a las puertas de su gran cita nacional.