El Rasoeiro ve cada vez más lejos la salvación

Palo anímico para el Paraíso do Marisco Rasoeiro que, colista y en O Grove, no pudo con el Novás, antepenúltimo, en un duelo vital por una permanencia que se aleja un poco más. Y eso que comenzó mandando el Rasu en la primera parte (14-11), pero ahí un parcial de 0-6 puso marcó siete últimos minutos de la primera parte que resultaron aciagos y que marcarían el devenir del choque.

La segunda parte fue ya del Novás, logrando, a lo sumo, ponerse el Rasoeiro a dos (19-21). Pero a partir de ahí los rosalinos mantuvieron una ventaja relativamente cómoda. Solo la relajación final y el repartir el técnico del Novás los minutos entre jugadores de banco evitó una sangría mayor.

El duelo de rivalidad entre Asmubal y Sanxenxo se saldó en Coirón con un empate a 23. A falta de 34 segundos, el Sanxenxo cobraba ventaja con un 22-23, a lo que contestó por Thiago de Oliveira con el empate a falta de 14 segundos, y sellando así un valioso empate. Por su parte el Balonmán Arousa caía en Lugo ante el Millavén Lucense por 30-29, si bien en un partido que siempre controlaron los lucenses.