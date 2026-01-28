La Peña Celeste replica en piedra el escudo original del Villalonga

La Peña Celeste de Vilalonga rindió el pasado domingo un emotivo homenaje a la historia del Villalonga con la colocación de una réplica en piedra del antiguo escudo que durante décadas acompañó al equipo en sus desplazamientos.

La pieza, obra del escultor Víctor Casal, ha quedado integrada en el monolito situado a la entrada del campo de fútbol de San Pedro, donde pasará a convertirse en un nuevo símbolo visible para aficionados y visitantes.

El nuevo escudo reproduce fielmente el emblema original tallado en madera por Alfonso Vilar, y supone un guiño a los orígenes del histórico club vilalongués. Desde la Peña Celeste subrayan que la elección de la piedra responde a la intención de garantizar la durabilidad de la obra al aire libre, reforzando así el carácter permanente del homenaje.

El acto contó con la presencia del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, así como de varios concejales, representantes del Villalonga y miembros de la propia peña. Tras el descubrimiento del escudo, se realizó una ofrenda floral en recuerdo de los socios y personas vinculadas al club ya fallecidos.

El escudo original, recuperado y restaurado en 2024, se conserva actualmente en las oficinas del club como parte de su patrimonio histórico, el de un club que es un referente en el fútbol comarcal.