El Arousana se adueña de la segunda plaza

La jornada en la Segunda División Autonómica femenina ha vuelto a reconciliar al Atlético Arousana con las victorias. Tras caer en las dos desplazamientos más recientes, las vilagarcianas dejaron claro en A Lomba que no quieren descabalgarse de la zona noble con el 4-1 con el que superaron al Noia.

Cristina Feijóo y Ana Noya hicieron el 2-0 con el que se llegó al descanso. Recortaron diferencias las barbanzanas, pero Carmen Leites y Melanie García eliminaron cualquier atisbo de duda en un intervalo de 4 minutos.

Ahora, el Atlético Arousana ha dado el salto a la segunda plaza, pero podría ser manera circunstancial ya que el Touro podrían volver a ser el más próximo al líder de ganarle al Céltiga, partido que tuvo que ser aplazado el sábado debido a los efectos de las alertas metereológicas.

Quien sí jugó fue el Juventud de Cambados para darse un festín goleador ante el Salcedo, penúltimo clasificado. El 7-0 final deja bien a las claras la superioridad de las de Diego Fernández para poner fin a ocho jornadas consecutivas sin ganar. En el reparto goleador, Ainara Penas firmó un doblete, y completaron la cuenta Antía Vázquez, Verónica Campaña, Andrea Alonso, Inés Diz y Ana Feijóo.