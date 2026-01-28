Fútbol | Segunda División Autonómica Femenina
El Arousana se adueña de la segunda plaza
El Céltiga no pudo jugar en Touro y el Cambados goleó al Salcedo (7-0)
La jornada en la Segunda División Autonómica femenina ha vuelto a reconciliar al Atlético Arousana con las victorias. Tras caer en las dos desplazamientos más recientes, las vilagarcianas dejaron claro en A Lomba que no quieren descabalgarse de la zona noble con el 4-1 con el que superaron al Noia.
Cristina Feijóo y Ana Noya hicieron el 2-0 con el que se llegó al descanso. Recortaron diferencias las barbanzanas, pero Carmen Leites y Melanie García eliminaron cualquier atisbo de duda en un intervalo de 4 minutos.
Ahora, el Atlético Arousana ha dado el salto a la segunda plaza, pero podría ser manera circunstancial ya que el Touro podrían volver a ser el más próximo al líder de ganarle al Céltiga, partido que tuvo que ser aplazado el sábado debido a los efectos de las alertas metereológicas.
Quien sí jugó fue el Juventud de Cambados para darse un festín goleador ante el Salcedo, penúltimo clasificado. El 7-0 final deja bien a las claras la superioridad de las de Diego Fernández para poner fin a ocho jornadas consecutivas sin ganar. En el reparto goleador, Ainara Penas firmó un doblete, y completaron la cuenta Antía Vázquez, Verónica Campaña, Andrea Alonso, Inés Diz y Ana Feijóo.
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza