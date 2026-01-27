Seijo, el talismán de los últimos minutos

Llegó desde los juveniles, donde ya había dejado destellos de su calidad, y se ha ido ganando minutos en el equipo de Gonza que ha pagado con tres tantos en los minutos de descuento que han significado nueve puntos para el Arosa, especialmente los dos últimos, ya que acababan desequilibrando un marcador ajustado. Álex Seijo todavía recordaba ayer con precisión el tanto que anotó en A Grela, ante el Silva y que significó los tres puntos para su club: «Fue una falta que sacamos rápido por banda, Torrado centró, Luis (Castro) la dejó pasar y llegué yo para marcar», explica.

Los otros dos tantos los anotó ante el Noia, el que significaba el cuarto y certificaba una remontada que acabaría 5-2, y ante el Céltiga, donde anotaba el 3-4 definitivo que daba los tres puntos a su equipo prácticamente en el último suspiro. El joven arosista reconoce que, sin ser titular para Gonza «estoy participando bastante e intento aprovechar esos minutos que juego dando el máximo». Debutante en la categoría, el ritmo y la forma de juega fue, en un primer momento, «algo nuevo para mi, pero me he ido adaptando y, a base de trabajo, creo que ya tengo el ritmo que se necesita para jugar en Tercera RFEF». El arlequinado también hace un balance de su equipo, en el que apunta que «estamos creciendo y la prueba es lo ocurrido en estos dos últimos partidos (Céltiga y Silva), que en otros momentos de la temporada, recibiríamos el gol en contra, pero ahora somos nosotros los que conseguimos desequilibrar los partidos en el tiempo de descuento». Insiste en que «el fútbol está claro que son dinámicas y ahora nosotros estamos con la racha positiva y tenemos que aprovecharla para estar lo más arriba posible».

Incide también en la igualdad que tienen los equipos poniendo como ejemplo el resultado del encuentro entre Barco y Compostela. «Todos los equipos cuentan con buenos jugadores, y en su casa, todos son fuertes, lo sufrimos nosotros con el Silva, que tiene un campo que acaba condicionando tu manera de jugar, pero hemos conseguido los tres puntos».