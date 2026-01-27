Os Ingleses suma su primer triunfo en un infierno de barro

Os Ingleses venció este fin de semana al Muralla de Lugo en el primer encuentro de la lucha por el título. Lo hizo por 12-20, lo que le permitió sumar los cuatro puntos en un duelo caracterizado por el pésimo estado del campo, donde resultaba prácticamente imposible jugar y desplegar el juego rápido del equipo vilagarciano.

Los vilagarcianos llegaban al encuentro con bastantes bajas por lesión, un número que se incrementó antes de que se iniciase el juego, ya que uno de sus jugadores sufrió una afección muscular en el gemelo durante el entrenamiento. Con varios jugadores escasos de minutos, al equipo le tocaba dar la cara, y vaya si la dio, con un gran despliegue físico obligados por la lluvia y el barro, que dificultaban el movimiento del balón, incluso patearlo.

Los vilagarcianos comenzaron fuertes y abriendo el marcador en el minuto cuatro, con un ensayo de JJ, seguido de otro de Álvaro Eire, que también sumó el puntapié de castigo, completando una actuación decisiva. El último ensayo llegaría en el minuto 50 de la mano de Iguana, también transformado a palos por Eire. Los locales anotarían un último ensayo ya en el minuto 80 que dejaría el marcador en el 12-20 final.

El técnico de Os Ingleses, David Lema, reconocía ayer que «era uno de los partidos que teníamos marcado en el calendario y hemos conseguido sacarlo adelante pese a las bajas y a ser una jornada muy complicada, pero la gente lo hizo muy bien».

Sobre el juego, Lema reconoce que «lo único que podemos destacar del partido de ayer es que ganamos, que sacamos cuatro puntos porque no hay forma de valorar mucho más debido a que las condiciones eran terribles». El próximo objetivo de los vilagarcianos es el Ourense, que poco o nada tiene que ver con el de la primera vuelta, «son un equipo muy mejorado y que han ganado a Vigo con suficiencia».