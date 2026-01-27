El Inelsa cede en el último tramo ante el líder

El Inelsa Solar Asmubal cayó en Coirón ante el Rocasa canario (23-31).Condicionado por las bajas de Laura Miniño y Nicole Luz en la primera línea que dificultaba mucho el competir ante el líder, las meañesas resistieron, manteniendo el pulso hasta los últimos diez minutos.

El partido arrancó con un Rocasa muy vertical, pleno de acierto ante una defensa meañesa errática y un ataque dubitativo ante la envergadura del 6-0 canario, como tratando aún de encajar el sobreponerse a sus bajas. A las primeras de cambio, un 3-7 de parcial (min. 9) evidenciaba la dificultad de la empresa. En esa fase la canarias marcaban desde todas la posiciones en acciones rápidas, contragolpeaban, y en ataque, Sofía Arangio que empezó como central y con un gran gol, se diluyó en lo anímico tras marrar un pena máxima con una vaselina que adivinó la portera rival.

En el min. 14, con un 5-11 en el electrónico, Juan Costas, con su equipo superado, tuvo que pedir un tiempo muerto para tratar su suturar la brecha. Y lo hizo, porque el equipo volvió académico y con un 6-0 más intenso. Y al poco que Irene Ríos, hasta entonces impotente, logró conectar su primera parada y ofrecer luego las primeras asistencias al contragolpe, el equipo se rehízo materializando un parcial de 5-1 que culminaba Sabela subiendo un 10-12 que les devolvía al partido (min. 22). Luego, en el min. 24, con un 11-13 las meañesas desperdiciaron un ataque para ponerse a uno, y al descanso, con un 12-15, se mantenían vivas la esperanza de pelear el choque.

El inicio de la segunda parte fue adverso. De partida, las canarias abrieron renta de cinco en el min. 41 (15-20). Al poco, Costas contestó ordenando una defensa más adelantada sobre el flanco derecho canario, con Arangio y Claudia Vera presionando más allá de los 9 metros y eso cortocircuitó al Rocasa, llevándole muchas veces al borde del pasivo. De ahí sacaron partido las verdinegras, que arriba tiraron de osadía con Arangio, Agustina y Sabela muy activas por el centro, y una Claudia Vera efectiva por su extremo, con tres goles en ese fase, de ellos el último por el ángulo corto y que un parcial de de 5-2 les devolvía al partido (20-22 min. 51) Pero ahí, llegó el momento clave, protagonizado por la guardameta canaria, Aleida Afonso, con tres meritorias paradas consecutivas. Esoo, y un siete metros del Rocasa, apuntilló a las verdinegras.