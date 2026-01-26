Luis Gabín: «Mostramos un punto más de madurez»

El Sigaltec CLB encontró en Chantada algo más que una victoria. El 68-77 ante el Ucoga supuso el primer triunfo a domicilio de los vilagarcianos en lo que va de temporada y, además, confirmó una tendencia al alza: sexta victoria del curso, segunda consecutiva, para asentarse en la zona media del grupo A-B de la 3ª FEB. Pero, por encima de la clasificación, Luis Gabín puso el foco en un concepto que su equipo llevaba semanas persiguiendo: madurez.

El técnico explicó que el plan de partido se construyó desde el ritmo. El Chantada es un equipo que «juega a pocas posesiones», sólido en defensa y con ataques largos orientados a activar a sus hombres clave. «Sabíamos que si íbamos al cinco contra cinco nos iba a costar más sacar ventajas porque es un equipo que defiende bien», resumió el técnico vilagarciano, que celebró el inicio de los suyos «jugando a un ritmo alto» y aprovechando cada opción de correr pese a que costó mantener un buen nivel defensivo en el inicio.

La primera parte se apoyó en el acierto exterior y en la lectura de las ayudas rivales. Según el entrenador, el Chantada centró buena parte de sus esfuerzos en frenar a Óscar Castaño, y eso abrió el camino para encontrar «tiros abiertos» que el Sigaltec convirtió con continuidad. La única mancha, reconoció, estuvo en la gestión de las faltas: una «mala utilización» que permitió a los locales anotar «canastas demasiado fáciles» y mantenerse en partido pese al buen arranque visitante.

Miguel Gil fue uno de los destacados en la victoria ante los chantadinos. / Iñaki Abella

Tras el descanso, reconoce Gabín que llegó el tramo de menos alegrías. El Sigaltec «se endureció más» atrás en el tercer cuarto, aunque pagó el peaje de una mayor «sequía anotadora». Aun así, el equipo sostuvo la delantera con el acierto de Miguel Gil y las finalizaciones de Jorge Rodríguez «por línea de fondo», recursos suficientes para llegar con vida a un desenlace de máxima exigencia.

Y ahí apareció el salto que Gabín subrayó como noticia principal. Con el marcador apretado y el Chantada por delante (66-65), el Sigaltec respondió con un 0-9 que decidió el partido. «Con mucha seriedad atrás», explicó el técnico, sus jugadores fueron capaces de «elegir quién queríamos que asumiese tiros de ellos», dominar el rebote y controlar el tempo en ataque para seleccionar mejor los tiros.

«Mostramos un puntito más de madurez», concluyó Gabín, satisfecho por haber sabido cerrar fuera de casa un duelo complicado. Un aprendizaje que, en semanas anteriores, se le había escapado al equipo cuando el partido entraba en zona de turbulencias. En Chantada, en cambio, el Sigaltec no solo ganó: demostró que empieza a saber cómo hacerlo.

Una victoria que llega, además, con la plantilla al completo debido a las importantes bajas de Pablo Fernández y Mateo Bello, lo que le añade plusvalía.