El Arosa cede ante el físico cántabro (2-1)

Al Arosa se le escapó en Cantabria un partido que había encarrilado pronto y acabó cediendo ante la Gimnástica de Torrelavega por 2-1. La derrota corta la racha de dos victorias consecutivas de los de David López «Perú», que aun así se mantienen en la sexta plaza, aunque con la sensación de haber dejado escapar un botín que, por momentos, parecía posible a tenor del desarrollo del encuentro.

El arranque fue casi inmejorable para el conjunto vilagarciano. En el minuto 8, un balón suelto tras una acción del portero que intentó despejar fue aprovechado por Marco, que vio adelantado a Germán y se sacó de la bota derecha un golpeo lejano, desde unos 40 metros, para abrir el marcador.

Con ventaja, el Arosa encontró tramos de control: mucha posesión, los locales hundidos y el juego pasando con criterio por todas las zonas. El matiz negativo, como reconoció Perú, estuvo en la falta de presencia en el área rival para convertir ese control en ocasiones reales de peligro.

El empate llegó en el 38 y nació de un error en el inicio del juego. La Gimnástica robó, condujo y el Arosa cometió penalti; Samuel lo convirtió para el 1-1. A partir de ahí, el cuadro cántabro logró adelantar líneas y acercarse más al área de Adrián, mientras los arousanos perdían el control que habían sostenido durante buena parte del primer acto. La incómoda sensación de no haber aprovechado el momento pesó en el ánimo de los vilagarcianos.

Tras el descanso, el Arosa volvió a empezar con balón y administrándolo con buen criterio. Pero el partido giró hacia el plan local: juego directo, duelos y centros continuos. El doble cambio de Sampedro y Moha dio más energía a los cántabros y fueron llegando las segundas jugadas, los córners y el asedio. En esa dinámica, el 2-1 apareció en el 86, cuando Pablo Ríos remató una acción que cerró una secuencia de cinco saques de esquina consecutivos en medio de un chaparrón del que los arlequinados no supieron como protegerse.

Ya antes del 2-1, la Gimnástica avisó, pero los vilagarcianos también tuvieron previamente situaciones ofensivas que se fueron al traste por falta de lucidez en los últimos metros.

Perú agitó el banquillo con Matute, Miguel Seijo, Hassan y Morita buscando un último arreón, pero al Arosa le faltó energía para apretar y claridad en los últimos metros. Hubo acercamientos, más por insistencia que por precisión, y la Gimnástica defendió junta, arropada en su campo, para proteger el triunfo sin dejar apenas resquicio. «Igual merecíamos algo más», admitió el técnico, «pero en la segunda parte nos incomodó su juego directo que nos hizo perder el control del partido».

Ficha del partido:

2-1

Gimnástica - Arosa

GIMNÁSTICA TORRELAVEGA: Germán, Gael (Sampedro, min. 53), Cobo, Gonzalo, Lucas, Samuel, Lorenzo, Elio (Moha, min. 53), Noah (Perales, min. 90), Pablo Ríos y David Ruiz (Álex González, min. 78).

AROSA: Adrián, Ivo (Matute, min. 81), Juan Diego, Roi, Martín Lesta, Pablo Mïguez (Morita, min. 90), Pablo Martínez (Miguel Seijo, min. 81), Marco, Goitia (Hassan, min. 90), Antón Durán y Yeray Arosa.

GOLES: 0-1, min. 8: Marco; 1-1, min. 38: Samuel, de penalti; 2-1, min. 86: Pablo Ríos.