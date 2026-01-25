El Arosa calibrará ante el Silva su tendencia al alza

Arranca la segunda vuelta en 3ª RFEF. Con el margen de error reducido a la mitad, ahora el valor de los puntos aumenta a cada fin de semana. Arosa, Céltiga y Juventud de Cambados todavía tienen mucha faena por delante hasta la consecución de sus objetivos, quizá menos en el caso de los de A Illa, aunque su trayectoria le obliga a ambicionar algo más que la permanencia.

En el siempre incómodo campo de A Grela (12.30 horas), el Arosa tiene hoy uno de esos encuentros que miden la estabilidad competitiva. Tras la agónica victoria ante el Céltiga, incluyendo el gol decisivo en el alargue para el 3-4, los de Gonza Fernández rinden visita a un Silva que está en una situación extrema. Los coruñeses son penúltimos con 12 puntos y llevan sin ganar en su propio campo desde el 11 de octubre ante el Barco, coincidiendo con su único triunfo en A Coruña hasta ahora.

Los precedentes del Silva no alteran para nada la percepción de dificultad que Gonza Fernández tiene del encuentro. «Es una superficie y dimensiones muy distintas a casi cualquier campo de la liga, donde es difícil tener control de partido porque siempre están pasando cosas. El dominio de las áreas va a marcar lo acertado que estemos en nuestra área y en el área rival», apunta.

Ingredientes para la motivación le sobran a los arlequinados. De eso también es consciente su entrenador: «Preparamos bien el partido, pero sobre todo con ganas de hacer un buen juego, sacar los tres puntos y enlazar una segunda victoria seguida fuera de casa que nos ayudaría a seguir creciendo como equipo». Cabe recordar que el Arosa ocupa ahora la cuarta plaza con 30 puntos, a 11 del liderato del Compostela y a 1 de la segunda plaza en poder del Racing Villalbés.

Los cambadeses reciben a un rival en zona noble. / Noe Parga

Por su parte, el Céltiga vuelve al Salvador Otero (16.30 horas) con la intención de sacarse el mal sabor de boca de la derrota ante el Arosa. La oportunidad para ello se le presenta ante el Atlético Montañeros, rival que le persigue en la tabla a solo dos puntos.

También en casa empieza la segunda mitad de temporada el Juventud de Cambados (16.30 horas). En su caso con el Somozas como oposición. Un equipo, el de Ferrolterra, que llega en la tercera plaza y tras haber ganado tres de sus cuatro últimos encuentros, mientras que los de Pénjamo tratarán de poner fin a una serie de seis jornadas sin ganar.

En Preferente, el Villalonga tiene en el campo del Arnoia (17.00 horas) una oportunidad de acercarse a la zona noble tras cuatro jornadas sin ganar y ante un rival que les aventaja en 8 puntos. Por su parte, el Umia juega recibe en A Bouza (12.00 horas) al Cented Academy en búsqueda de aproximarse a una zona más esperanzadora de la tabla.

Noticias relacionadas

Por último, en División de Honor Juvenil, un Arosa al alza visita Torrelavega (12.00 horas).