Álex Seijo vuelve a rescatar al Arosa en el descuento para tumbar al Silva (1-2)

El Arosa volvió a agarrarse al descuento para salir vivo de A Grela. Como hace una semana en el Salvador Otero y con el mismo protagonista, Álex Seijo firmó en el minuto 90 el 1-2 que tumba al Silva y sostiene a los vilagarcianos en la pelea por la fase de ascenso, en un partido áspero, ventoso y lleno de disputas.

Ambos técnicos, Diego Armando García y Gonza Fernández, presentaron onces adaptados a las circunstancias. La curiosidad fue ver a dos centrales, Seydi y Edgar, reciclados como laterales izquierdos. Y el fuerte viento condicionó muchas acciones: balones largos, saques de banda potentes y segundas jugadas que hicieron del inicio una batalla.

El primer aviso fue local. A los nueve minutos, Iago Pérez condujo una contra y soltó un disparo desde la media luna que Chema desvió lo justo para que el balón se perdiera por la línea de fondo. Pasado el cuarto de hora, el Silva explotó la ventaja táctica que aportaban los saques largos de Moure: tocó Yago y Adri Vázquez empalmó un remate acrobático que se marchó muy cerca del poste.

El Arosa entró en el partido a partir del balón parado y de la puntería de Remeseiro, empeñado en lanzar balones a la espalda de la defensa coruñesa. Tras el primer córner visitante, Edgar remató entre dos rivales cerca del primer palo. Y entonces apareció Yoel Crespo para abrir el marcador con una acción magistral. El extremo encaró por la izquierda y se topó con Minibugy, que rechazó aunque quedó dolorido. Cuatro minutos después, el atacante volvió a encarar a su par, ganó un metro en el vértice del área y clavó un golazo enroscado a la escuadra, imposible para el portero coruñés y motivo más que suficiente para que la delegación de la afición arousana en la grada aplaudiese a rabiar.

El gol sentó mal al Silva ante un Arosa que, con ventaja, se sintió más dominador con balón. Aun así, los locales tuvieron el empate antes del descanso: Nico Mosquera recogió un balón suelto con todo a favor, pero mandó arriba su remate. Fue una concesión defensiva que a punto estuvo de costarle bien caro a los visitantes.

Tras la reanudación, Diego Armando García movió ficha rápido y apostó por dos delanteros grandes para buscar el dominio con envíos directos. El Silva empujó y acumuló córners. Carletto botó tres saques de esquina consecutivos y, a la tercera, Iago remató con comodidad en el corazón del área para firmar el 1-1. Incluso llegó un 2-1 anulado en otra acción de esquina por falta previa escasos minutos después.

El partido se volvió eléctrico. Minibugy sostuvo al Silva en un mano a mano ante Rivera y los visitantes se estiraron con alguna contra, sin dejar de sufrir ante el juego aéreo local. Gonza Fernández agitó el ataque y la entrada de un defensa como Luis Castro dio oxígeno: primero con una cabezada en un córner de Remeseiro y después con un tiro desde la frontal.

Cuando el empate parecía definitivo, el Arosa golpeó con astucia y fe. Una falta sacada rápido terminó en banda para Carlos Torrado; el lateral ganó línea de fondo y puso un centro raso al punto de penalti. Luis Castro dejó pasar el balón y Seijo, a placer, cruzó a la red para decidir en el 90. De nuevo en el descuento, Seijo fue decisivo. El Arosa sufrió, pero sacó el partido que le asienta en la zona noble.

Ficha del partido:

1-2

Silva - Arosa

SILVA: Minibugy, Bili, Adri Vázquez, Moure, Seydi, Álvaro Rey (Joao Paulo, min. 50), Álex Montero, Carletto, Parafita, Iago Pérez, Nico Mosquera (Pablo Carro, min. 72).

AROSA: Chema Leobalde, Torrado, Riveiro, Samu Santos, Edgar, Manu Fernández, Lombao (Álex Rey, min. 76), Remeseiro (Antón Concheiro, min. 85), Yoel Crespo (Sindo, min. 85), Gabri Palmás (Luis Castro, min. 68) y Rivera (Álex Seijo, min. 68).

