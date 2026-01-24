El Sigaltec se enfrenta al Chantada con la moral reforzada y el precedente de dos victorias esta temporada a su favor

El Sigaltec afronta esta tarde una nueva prueba fuera de casa ante el Ucoga Seguros CB Chantada (18.30 horas). El choque llega con ambos equipos separados por un margen estrecho en la tabla: los lucenses parten como octavos con seis triunfos, uno más que el conjunto de Luis Gabín, que sigue persiguiendo su primera victoria como visitante.

El encuentro, además, tiene un precedente reciente que invita al optimismo en el bando vilagarciano. Sigaltec y Chantada ya se han cruzado dos veces esta temporada y el equipo arousano salió vencedor en ambas, primero en la Copa Galicia y después en el duelo de la primera vuelta disputado en el Sara Gómez.

Los de Gabín llegan con la moral reforzada tras el último partido, resuelto en la prórroga con un triunfo de peso frente a Perfumerías Avenida. Mateo Bello y Pablo Fernández no participaron entonces y ambos aparecen como dudas para esta tarde. El ala-pívot grovense ha podido ejercitarse durante la semana y se probará, mientras que el máximo anotador del equipo arrastra más incertidumbre, condicionado también por la suspensión de una sesión de trabajo al quedar cerradas las instalaciones municipales a causa de la alerta meteorológica.

Los vilagarcianos tendrán enfrente a un clásico de la categoría. / Noe Parga

Enfrente espera un Chantada con matices distintos al que visitó Vilagarcía en la primera vuelta. El técnico del Sigaltec advierte de que la plantilla local ha cambiado de forma notable, con varias salidas y la llegada de nuevas piezas. Entre ellas destaca Jerónimo Bengi, ala-pívot internacional angoleño que aterrizó procedente de Gijón y que ha causado impacto inmediato: en sus dos primeras apariciones con el equipo ha firmado una media de 15,5 puntos y 2 rebotes, además de aportar presencia física y energía cerca del aro.

En el plano táctico, el Sigaltec espera un partido exigente y de pocos regalos. Gabín describe a los chantadinos como un bloque muy fiable atrás, capaz de sostenerse desde la disciplina defensiva y de empujar los encuentros a un ritmo bajo, incluso con tramos de zona para cortar la fluidez del rival. Con ese escenario, el guion se orienta a una batalla por el control del tempo y por cada posesión, con un apartado que vuelve a aparecer como decisivo: el rebote. El Sigaltec asume que tendrá que multiplicar esfuerzos para equilibrar ese trabajo, sumar cierres colectivos y evitar segundas oportunidades si quiere volver a Chantada con una victoria que, además de puntos, supondría un salto de confianza fuera de casa.