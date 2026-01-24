El Sigaltec ejecuta el plan perfecto para sumar otro gran triunfo (68-77)

El Sigaltec CLB lo ha vuelto a hacer. Ni las importantes bajas ni la dificultad de una cancha como la del Ucoga Chantada han sido factores que redujesen el valor, el mérito y el baloncesto de los de Luis Gabín para llevarse la sexta victoria del curso, primera a domicilio.

Sin renunciar ni a una sola de sus señas de identidad, los vilagarcianos hicieron de la valentía el camino hacia el triunfo. Daba igual quien saliera del banquillo porque la convicción en el plan de partido ayudaba a su perfecta ejecución ante un rival que quiso mantener la misma intensidad, pero que acabó con los plomos fundidos. Muestra de ello fue que los chantadinos se quedaron sin anotar en los últimos 4 minutos y medio de partido ante la buena defensa visitante.

La incapacidad de los locales para generar ventajas era el resultado del nivel físico planteado por el Sigaltec, que reboteaba, corría y generaba los espacios para encontrar los tiros que más le convenían. Con sus pívots bien abiertos, con Óscar Castaño castigando los cambios defensivos y con los perimetrales jugando muy bien sin balón, el juego fluía para bien.

Los cambios defensivos de Alberto Fafián, técnico del Chantada, no generaron turbulencias. El acierto desde la larga distancia –diez triples anotados al descanso– tuvo mucho que ver a la hora de no perderle el pulso a un partido que los locales querían llevar a las distancias cortas debajo de los tableros, con Bengui acaparando el protagonismo en acciones individuales cerca del aro. Una racha de triples de los pívots del Sigaltec CLB, junto al estreno anotador de Castaño, dio la primera ventaja significativa (37-45) que se redujo en tres puntos a la llegada del descanso.

Jorge Rodríguez fue el jugador de mayor valoración de su equipo. / Noe Parga

La velocidad dejó demasiado espacio a las prisas en el tercer cuarto, pero era un peaje que los de Luis Gabín estaban dispuestos a pagar por todo lo que le costaría físicamente a su rival. A ello, los vilagarcianos añadieron una buena dosis de trabajo defensivo para volver a tener 8 puntos de renta para irse al último cuarto con un 53-61.

El Chantada sacó carácter para darle la vuelta al marcador (66-65) con los triples como trampolín. El partido se movió entonces en el alambre y al Sigaltec no le tembló el pulso. El trabajo de Jorge Rodríguez (mate incluido), las asistencias de Castaño y los triples de Miguel Gil, acompañados de una defensa espectacular, fueron claves sobre las que se asentó una victoria de enorme valor, la tercera del curso ante los lucenses.

Un triple sobre la bocina del propio Óscar Castaño fue la rúbrica a un enorme trabajo de los vilagarcianos que, además, estuvieron acompañados de una treintena de aficionados que desafiaron al mal tiempo para desplazarse a Chantada y apoyar a los suyos. Tras dos victorias consecutivas, el partido del próximo sábado en el Sara Gomez ante el Universidad de Oviedo es una cita para no perderse.

Ficha del partido:

68-77

UCOGA SEGUROS CHANTADA: Carlos Montero (5), Luis Bengui (22), Cristian Iglesias (8), Anxo Casais (9), Eddie Czerapowic (15) –quinteto inicial– Martín Fernández (1), Mario Rodríguez (2), Eder Pina (6) y Jaime Nieto (-).

SIGALTEC CLB: Raúl Santórum (2), Óscar Castaño (13), Aarón Monteagudo (7), Miguel Gil (18), Adrian Kovac (10) –quinteto inicial– Jorge Rodríguez (13), Borja López (2), Pedro Sabugueiro (6), Dani Rey (3) y Álvaro Rodríguez (3).

PARCIALES POR CUARTOS: 20-18; 20-27 (40-45); 13-16 (53-61); 15-16 (68-77).